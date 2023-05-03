RSF: ФРГ опустилась на пять позиций в рейтинге свободы СМИ

Германия заняла 21-е место в новом рейтинге стран по уровню свободы прессы, опубликованном международной правозащитной организацией "Репортеры без границ" (RSF) в среду, 3 мая, во Всемирный день свободы печати. ФРГ опустилась в перечне сразу на пять позиций.

Составители отмечают, что подобная динамика объясняется, главным образом, значительным улучшением показателей целого ряда стран. По сравнению с предыдущим годом рейтинг Германии ухудшился всего на 0,13 балла, она набрала 81,91 из 100 возможных.

Вместе с тем в ФРГ отмечается рост насилия в отношении журналистов. В 2022 году было зафиксировано 103 физических нападения - это самый высокий уровень с начала ведения статистики в 2015 году. За большинством атак стояли сторонники теорий заговора, крайне правой идеологии или антисемитски настроенные элементы, при этом сами нападения происходили, в частности, на демонстрациях. Две трети атак пришлись на восток страны (Саксония: 24, Берлин: 17, Тюрингия: 13). При этом многие из пострадавших выразили недовольство работой полиции и судебных органов. Поэтому RSF настоятельно призвала к эффективной защите репортеров.

Правозащитники подвергли критике планирующийся в ЕС надзор за чатами, который, по их мнению, будучи предназначен для защиты детей, позволит практически полностью контролировать журналистские чаты, в том числе и в Германии.

Кроме того, RSF подала конституционную жалобу в связи с расширением возможностей Федеральной разведывательной службы Германии (BND) следить за иностранными журналистами в стране.

Россия опустилась в рейтинге, Украина поднялась

Россия в рейтинге опустилась сразу на девять позиций (164-е место). Это связано, в частности, с принятием статьи о "фейках" про российскую армию, по которой преследуют в основном политиков, журналистов, блогеров и гражданских активистов. Около тысячи работников СМИ покинули страну. Арест американского журналиста Эвана Гершковича показывает, что "даже иностранные корреспонденты больше не защищены от преследования", констатировали в RSF.

Ситуация со свободой прессы в Украине, напротив, улучшилась (79-е место, +27), отметили составители перечня. Экономическое положение большинства СМИ стабилизировалось, констатировали в организации, влияние олигархов на журналистику оказалось смягчено. Однако по показателям безопасности работы репортеров Украина заняла предпоследнее место в мире. Это связано с военными преступлениями России против работников СМИ в Украине, указали в "Репортерах без границ".

Норвегия - лидер, а Ирландия сместила Данию со второй строчки

Норвегия лидирует в рейтинге в седьмой раз подряд. Это единственная страна, набравшая по всем показателям более 90 баллов из 100. Ирландия сместила Данию со второго места на третье. В этом государстве в последнее время усилился плюрализм на рынке СМИ, новый закон о клевете защищает репортеров от неправомерных исков, а правительство в Дублине согласилось реализовать большинство предложений комиссии по вопросу о развитии средств массовой информации, отмечают эксперты.

В КНР не менее 100 журналистов помещены в тюрьму из-за профессиональной деятельности

В Китае не менее 100 журналистов помещены в тюрьму в связи с их профессиональной деятельностью, свыше 10 из них - больше, чем в любой другой стране мира - могут умереть, если их незамедлительно не освободить, следует из комментария к рейтингу. При этом в целом в списке КНР заняла 179-е место (- 4 позиции). Перечень замыкает Северная Корея (180).

Рейтинг включает данные с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Ранее, 7 апреля, "Репортеры без границ" обнародовали доклад, из которого следует, что Россия остается лидером в Европе по числу журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей или из-за профессиональной деятельности. Жертвами насилия в этой стране в течение многих лет стали не менее 37 работников СМИ.

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