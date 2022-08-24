Генсек НАТО уверен в победе Украины

Россия не сможет выиграть войну против Украины,уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Украина должна одержать победу, и Украина ее одержит", - заявил Столтенберг в среду, 24 августа, в обращении, приуроченном к Дню независимости Украины. НАТО будет поддерживать Киев так долго, как это необходимо, пообещал глава Североатлантического альянса.
В день национального праздника глава Североатлантического альянса пожелал Украине "силы и успеха". Вооруженные силы Украины и весь украинский народ проявляют колоссальное мужество и решительность, защищая свою страну, и вдохновляют своим примером весь мир, добавил он.
В тот же день с видеообращением к украинцам выступил президент страны Владимир Зеленский. "После шести месяцев, когда нас пытаются уничтожить, мы свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем", - подчеркнул он. Зеленский отметил, что украинцы встречают день независимости своей страны "в разных обстоятельствах, условиях и часовых поясах", но при этом "с единственной целью - сохранение независимости и победа Украины".
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