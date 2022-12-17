Генсек НАТО: Путин планирует затяжную войну в Украине

Кремль готовится к затяжной войне в Украине, поэтому все государства НАТО, которые поддерживают эту страну, должны продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не осознает, что он "не может победить на поле боя". Об этом заявил в интервью агентству AFP в пятницу, 16 декабря, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, никаких признаков того, что Путин отказался от цели получить контроль над Украиной, пока не видно. "Нам не следует недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну", - предупредил Столтенберг. "Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов находиться в этой войне длительное время и начинать новые наступления", - добавил он.

В то же время генсек НАТО высказал мнение, что эта война, скорее всего, "закончится за столом переговоров, как и большинство войн", однако любое решение в итоге должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства". "Самый быстрый способ добиться этого - оказать им военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", - сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что союзники ведут переговоры о поставках Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако, по словам Столтенберга, сейчас более важный вопрос заключается в том, чтобы уже доставленное оружие оставалось в рабочем состоянии. Поэтому НАТО наращивает производство вооружения как для пополнения собственных запасов, так и для новых поставок Киеву, сказал он.

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