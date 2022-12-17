  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)
Йенс Столтенберг (фото из архива)Фото: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP
КонфликтыУкраина

Генсек НАТО: Путин планирует затяжную войну в Украине

Жан Рофе
1 ч. назад

Нет никаких признаков того, что российский президент отказался от цели получить контроль над Украиной, заявил Йенс Столтенберг, призвав продолжать военную помощь Киеву.

https://p.dw.com/p/4L5Tw

Кремль готовится к затяжной войне в Украине, поэтому все государства НАТО, которые поддерживают эту страну, должны продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не осознает, что он "не может победить на поле боя". Об этом заявил в интервью агентству AFP в пятницу, 16 декабря, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, никаких признаков того, что Путин отказался от цели получить контроль над Украиной, пока не видно. "Нам не следует недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну", - предупредил Столтенберг. "Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов находиться в этой войне длительное время и начинать новые наступления", - добавил он.

В то же время генсек НАТО высказал мнение, что эта война, скорее всего, "закончится за столом переговоров, как и большинство войн", однако любое решение в итоге должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства". "Самый быстрый способ добиться этого - оказать им военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", - сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что союзники ведут переговоры о поставках Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако, по словам Столтенберга, сейчас более важный вопрос заключается в том, чтобы уже доставленное оружие оставалось в рабочем состоянии. Поэтому НАТО наращивает производство вооружения как для пополнения собственных запасов, так и для новых поставок Киеву, сказал он.

Смотрите также:

Прогноз на 2023 год: к чему готовиться россиянам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

США уже на этой неделе планируют объявить свое решение по поставкам ЗРК Patriot, которые Украина просит уже несколько месяцев. Сообщается, что Вашингтон решился на это на фоне массированных обстрелов Украины. Впрочем, для управления ЗРК нужны десятки людей, которых еще надо обучить. Как поставки комплексов Patriot Украине могут сказаться на ходе войны? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика14 декабря 2022 г.27:12 мин.
external

"Путин еще не пакует чемоданы" - Галлямов об операции "Ноев ковчег"

"Путин еще не пакует чемоданы" - Галлямов об операции "Ноев ковчег"

Бывший спичрайтер Владимира Путина, а ныне российский политолог в эмиграции Аббас Галлямов распространил информацию о "Ноевом ковчеге" для президента и его команды. Об этому ему стало известно от близких к Кремлю и "надежных" источников. Куда и в каком случае предусмотрено бегство Путина из России - в Китай или страну Латинской Америки? DW обратилась к политологу за разъяснениями.
Политика9 декабря 2022 г.04:38 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пламя пожара и разрушенные здания в окрестностях Киева, 24 февраля 2022 года

Генерал США: Россия не будет вновь пытаться взять Киев

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - Дед Мороз, стоя на улице, звонит девушке в платье с символикой Евросоюза, наряжающей дома ёлку, и спрашивает: "Холодно ли тебе, девица?"

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Общество15 ч. назад
Кровавые слезы: акция протеста во время игры сборной Ирана на ЧМ по футболу в Катаре

"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране 

"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране 

Общество17 ч. назад16 фото
Украинская артиллерия в Бахмуте

Почему Россия так стремится взять Бахмут: оценка эксперта

Почему Россия так стремится взять Бахмут: оценка эксперта

Политика17 ч. назад
Справа налево - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и премьер-министр Чехии, председательствующей в ЕС в 2022 году, Петр Фиала

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Конфликты8 ч. назад
Мебель из атомного бункера под Бонном, выставка "Дороги, по которым не пошли"

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Культура18 ч. назад
Ольга Высоцкая

Как белоруска из ЧКБ сражается против заочного суда

Как белоруска из ЧКБ сражается против заочного суда

Права человека20 ч. назад
На главную страницу