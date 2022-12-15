День 295-й войны: Россия готовится к захвату Донбасса

На 295-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Россия, возможно, готовится к захвату всей Донецкой области

Российские войска могут начать наступление в западной части Донецкой области, чтобы попытаться захватить всю область, считают эксперты американского Института изучения войны ISW. Подразделения россиян после ухода с западного берега Херсонской области передислоцированы в различные районы Донбасса и усилены мобилизованными резервистами, отмечается в очередном отчете аналитиков. В ISW считают, что российские войска могут планировать наступление на западе региона, чтобы развить те незначительные успехи, которых им удалось достичь в ноябре в районе Угледара и Павловки, и расширить наступление возле Донецка и Бахмута. В то же время аналитики по-прежнему считают, что низкий уровень боеспособности российской армии не позволит ей захватить стратегически важную территорию в ближайшее время.

Для того чтобы украинские войска могли выйти на границы по состоянию на 23 февраля, им нужны еще 300 танков, 600 - 700 БМП и 500 гаубиц, заявил в интервью The Economist Валерий Залужный. По оценке главнокомандующего ВСУ, в настоящее время российская армия ищет возможности для того, чтобы любым способом прекратить боевые действия, получить паузу; именно для этого ведутся обстрелы мирного населения: "Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать выполнять свои цели". В то же время, считает Залужный, россияне делают все возможное, чтобы не дать украинской армии перегруппироваться и нанести удар. По его словам, бои вдоль 1500-километровой линии фронта очень изматывают Вооруженные силы Украины.

Украинские военные не ожидают, что с Россией будет заключено рождественское или новогоднее перемирие. "Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, отвечая на вопрос, возможно ли временное прекращение огня на Новый год.

Сводка Генштаба ВСУ

Российская армия продолжает фокусировать усилия на наступательных действиях на Бахмутском и Адвеевском направлениях, сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в вечерней сводке. Как отмечается, российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении и наращивают группировку на Купянском и Запорожском направлениях. На других направлениях противник сосредоточивает усилия на подавлении действий подразделений ВСУ, обстреливая позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения. Как следует из вечерней сводки, россияне за истекшие сутки нанесли два ракетных удара и произвели более пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Причинен ущерб гражданской инфраструктуре Никополя и Херсона, есть жертвы среди мирных жителей.

В Минобороны РФ заявляют, что почти все российские военные возвращаются в строй после ранений, полученных в ходе войны в Украине. "Сегодня - 97%, если говорить о том, кто может вернуться к исполнению своих обязанностей. Эта цифра сегодня достигает 97%", - утверждает начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин. Он отметил, что во время Великой Отечественной войны данный показатель составлял 70 процентов, поэтому сегодняшние цифры -"очень серьезный результат". По словам Тришкина, 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% - на заболевания, 10% - на пулевые и огнестрельные ранения и еще 10% на травмы. В интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) Тришкин также сообщил, что в госпиталях умирают от ран менее одного процента российских военнослужащих.

Ракетные обстрелы

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в четверг утром центральная часть города подверглась "самому массированному удару начиная с 2014 года". По его словам, по Донецку выпустили 40 ракет из реактивных установок залпового огня "Град".

Херсон оказался полностью обесточен после российских ударов по критической инфраструктуре города, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Ранее сообщалось, что в результате удара по центру Херсона погибли два человека.

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоносец с восемью ракетами типа "Калибр", тем самым ее корабельная группировка в этом регионе увеличилась до восьми единиц, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. В то же время, по его словам, "обстановка в зоне ответственности стабильная и контролируемая Силами обороны".

Россия предостерегла США от поставки Украине ПВО Patriot

Москва пригрозила США последствиями в случае поставок в Украину систем ПВО Patriot. Как и другие поставляемые Киеву оружейные системы, эти комплексы станут "законными приоритетными целями" для российских сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность поставки систем Patriot для укрепления украинской противовоздушной обороны. По словам Захаровой, это будет означать "расширение вовлеченности кадровых американских военных в боевые действия со всеми вытекающими последствиями".

США планируют отправить в Украину передовое электронное оборудование, способное превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", которые могут с высокой степенью точности поражать позиции военных РФ, сообщила газета The Washington Post. В наборы входит устройство на основе технологии GPS, которое можно установить на различное оружие. Собеседники издания не уточнили, будет ли украинская сторона оснащать такими комплектами авиацию или вооружения наземного базирования.

Германия поставила Украине новую партию военной помощи. Согласно сообщению, опубликованному на сайте федерального правительства, поставка включает дополнительные ракеты IRIS-T, 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 60 000 гранат для 40-миллиметровых гранатометов, 18,5 тыс. единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов, 34 машины скорой помощи и 18 грузовиков 8х8 со сменной системой погрузки-разгрузки.

Большинство украинцев, несмотря на морозы, желают остаться дома

Несмотря на морозы до -10 C° и обстрелы, которые выводят из строя системы электро- и теплоснабжения, лишь семь процентов украинцев активно готовятся переехать на зиму в другое место, сообщила Международная организация по миграции (МОМ) со ссылкой на результаты последнего опроса, проведенного самой МОМ. Две трети опрошенных заявили, что не покинут свои дома даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг и информации о сроках их возобновления.

Между тем глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен заявила, что в неотложной гуманитарной помощи нуждаются 18 млн жителей Украины, то есть 40% населения страны. По данным МОМ, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% респондентов сказали, что в целях экономии ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.

Международная помощь Украине

В 2022 году ООН предоставила Украине более 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Выразив надежду на увеличение поддержки в будущем году, он указал, что активное сотрудничество с ООН планируется по таким направлениям, как разминирование, помощь переселенцам и прифронтовым общинам, восстановление поврежденного из-за войны жилья, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

По данным ООН, только в Херсонской области должно быть разминировано около полумиллиона гектаров сельскохозяйственных земель, которые были заминированы российскими войсками перед отступлением с захваченных украинских территорий. Без этого украинцы не смогут восстановить свою экономику, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. Он призвал оказать Украине международную поддержку в сфере разминирования местности.

Жертвы среди детей

С начала вторжения российских войск в Украине погибли 447 детей - такие данные приводит Офис Генпрокурора (ОГП) Украины со ссылкой на официальную информацию ювенальных прокуроров. По их информации, в результате российской агрессии более 856 украинских детей получили ранения разной степени тяжести, а в целом пострадали не менее 1303-ти. Больше всего детей пострадало в Донецкой (426), Харьковской (267) и Киевской (117) областях.

Война, развязанная Россией в Украине, будет учитываться в ключевых направлениях деятельности Швеции в первой половине 2023 года, когда она по ротации возглавит Совет Евросоюза. "Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину является угрозой для европейской безопасности, что имеет ужасные последствия для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергии", - подчеркивается в сообщении правительства в Стокгольме.

Члены Хельсинкской комиссии Конгресса США внесли резолюцию с призывом к администрации Джо Байдена начать процесс исключения России из Совета Безопасности ООН. В документе отмечается, что вопиющие нарушения Россией Устава ООН, в том числе попытка аннексии части территории Украины, а также преступления против гражданского населения этой страны, угрозы ядерным ударом ставят под вопрос право России на постоянное членство в этом органе ООН.

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