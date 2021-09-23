Генпрокуратура РФ запретила 173 сайта, связанные с Навальным и ФБК

Генеральная прокуратура РФ выявила как минимум 173 интернет-ресурса, связанные с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), которые подлежат блокировке. Об этом пишет в четверг, 23 сентября, правозащитный проект "Сетевые свободы" по итогам предварительной беседы по иску Навального к Роскомнадзору и Генпрокуратуре.
Запрещенные сайты перечислены в требовании, подписанном заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным. В перечне страницы в Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Яндекс.Дзен" и Telegram, где есть материалы ФБК, а также сайты отдельных проектов сторонников Навального. Помимо этого, как рассказал "Новой газете" адвокат Леонид Соловьев, представляющий защиту в суде, Генпрокуратура потребовала заблокировать личные страницы в соцсетях некоторых людей, а также ссылки на чаты в Viber и WhatsApp.
По мнению прокуратуры, эти интернет-ресурсы, используются для "пропаганды деятельности" и "реализации мероприятий" структур Навального. В прокуратуре также потребовали ограничивать доступ к другим сайтам "в случае воспроизведения информации" соратниками политика.
Блокировка "Умного голосования" и других сайтов Навального
6 сентября Роскомнадзор стал блокировать сайт проекта "Умное голосование", остававшийся последним из незаблокированных в РФ сайтов команды Навального. Блокировка самого сайта Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК, началась Роскомнадзором в июле. 20 августа ведомство потребовало от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из магазинов App Store и Google Play. Это было обосновано тем, что Генпрокуратура РФ требует "ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией". В Роскомнадзоре заявили, что данное приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".
В понедельник, 21 сентября, соцсеть "ВКонтакте" заблокировала аккаунты нескольких сторонников Навального на территории России, в том числе скончавшейся два года назад Эльвиры Дмитриевой. Пресс-служба соцсети объяснила это тем, что "ВКонтакте" уже получил два штрафа по 1,5 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах, и повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки.
Несколько дней назад YouTube по требованию властей удалил с канала Навального несколько роликов со списками "Умного голосования". Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией с полуночи 18 сентября, после чего бот "Умного голосования" был заблокирован. А до этого, 16 сентября, на сайт и Telegram-бот "Умного голосования" произошла DDoS-атака. Пользователи из России также сообщали о блокировке Google Docs после публикации там списков "Умного голосования".
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Автор: Наталья Позднякова