 Павел Дуров сообщил о блокировке бота ″Умного голосования″ в Telegram | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2021

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Россия

Павел Дуров сообщил о блокировке бота "Умного голосования" в Telegram

Команда Telegram заблокировала боты, связанные с предвыборной агитацией, ради соблюдения "дней тишины" во время выборов в РФ, заявил Дуров.

Telegram заблокировал боты с предвыборной агитацией в РФ

Мессенджер Telegram ограничил работу ботов, связанных с предвыборной агитацией в РФ, в том числе бота "Умного голосования". Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" - закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов, - написал Дуров. - Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее - с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов".

Основатель Telegram отметил, что его команда мессенджера рада тому, что миллионы россиян имели возможность воспользоваться ботом "Умного голосования". По его словам, бот стал основным предвыборным инструментом соратников оппозиционера Алексея Навального для россиян в связи с блокировкой приложения "Навальный" со стороны Apple и Google. "Гордимся тем, что Telegram остается самой свободной платформой в сети", - написал Дуров.

Блокировка "Умного голосования"

Ранее в пятницу "Команда Навального" сообщила в своем Telegram-канале, что корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play. В приложении "Навальный" публикуются сообщения с сайта оппозиционера. В нем также имеется функция "Умного голосования". Приложение остается доступным для пользователей App Store и Google Play за пределами России.

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать "Умное голосование" в России и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки в России. Суд также запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "умное голосование" в выдаче результатов поиска.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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