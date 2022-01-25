 Где прятал деньги канцлер Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.01.2022

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По Германии

Где прятал деньги канцлер Германии (фото)

Ответ на этот вопрос можно получить на выставке в баварском городе Фюрт - на родине "отца немецкого экономического чуда" Людвига Эрхарда.

Центр Людвига Эрхарда в баварском Фюрте

Фюрт • Совсем скоро, четвертого февраля, в Германии будут отмечать 125-летие Людвига Эрхарда (Ludwig Erhard, 1897-1977) - второго федерального канцлера Германии, занимавшего эту должность в середине 1960-х годов, а также первого министра экономики ФРГ во время всего долгого правления канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). Считается, что именно Эрхард на посту министра (1949-1963) внес решающий вклад в быстрое восстановление западногерманского народного хозяйства после окончания Второй мировой войны и реализацию концепции социально-ориентированной рыночной экономики (Soziale Marktwirtschaft). История введения и успеха немецкой марки тоже тесно связана с именем этого политика.

Людвиг Эрхард во время интервью в 1964 году

Людвиг Эрхард во время интервью в 1964 году

На многих фотографиях "отец немецкого экономического чуда" запечатлен с сигарой - этот образ вошел в историю. Однако вопреки распространенному мнению, сигары Эрхард курил не постоянно, отмечает Элизабет Лойтхойссер-фон Квисторп (Elisabeth Leutheusser-von Quistorp), работавшая в Бонне горничной в резиденции главы правительства ФРГ - канцлерском бунгало. По ее словам, он был очень домашним, по-настоящему семейным человеком. Именно этой его стороне посвящена выставка "ЛЮДВИГ ЭРХАРД - В ОРИГИНАЛЕ" ("LUDWIG ERHARD - IM ORIGINAL"). Она открылась по случаю предстоящего юбилея на родине канцлера в Баварии - во франконском городе Фюрт, где находится Центр Людвига Эрхарда (Ludwig-Erhard-Zentrum). Выставка станет новым разделом постоянной экспозиции.

Личный архив Людвига Эрхарда. Фотографии

Предвыборные плакаты ХДС с Конрадом Аденауэром и Людвигом Эрхардом - экспонаты дома-музея в Фюрте

Предвыборные плакаты ХДС с Конрадом Аденауэром и Людвигом Эрхардом - экспонаты дома-музея в Фюрте

Страна экономического чуда - один из разделов постоянной экспозиции в Фюрте

"Страна экономического чуда" - один из разделов постоянной экспозиции в Фюрте

Деньги еще спрятаны… Эту записку Людвиг Эрхард носил в своем портмоне. Почерк можно разобрать лишь с трудом, но канцлерские заначки следовало искать где-то в комоде и платяном шкафу

"Деньги еще спрятаны…" Эту записку Людвиг Эрхард носил в своем портмоне. Почерк можно разобрать лишь с трудом, но канцлерские заначки следовало искать где-то в комоде и платяном шкафу

Удостоверение личности Людвига Эрхарда, выданное в Бонне

Удостоверение личности Людвига Эрхарда, выданное в Бонне

Книжка с рецептами, принадлежавшая супруге канцлера Луизе Эрхард (Luise Erhard, 1893-1975). Они находились в браке более пятидесяти лет, а познакомились во время учебы в Университете Франкфурта-на-Майне

Книжка с рецептами, принадлежавшая супруге канцлера Луизе Эрхард (Luise Erhard, 1893-1975). Они были в браке более пятидесяти лет, а познакомились во время учебы в Университете Франкфурта-на-Майне

Ключ от Токио из личного архива Людвига Эрхарда - подарок, полученный во время визита в Японию в 1958 году

Ключ от Токио из личного архива Людвига Эрхарда - подарок, полученный во время визита в Японию в 1958 году

Людвиг Эрхард в своем доме на баварском озере и курорте Тегернзее в 1963 году

Людвиг Эрхард в своем доме на баварском озере и курорте Тегернзее в 1963 году

Как отмечает информационное агентство dpa, основу экспозиции составили вещи из личного архива политика - причем выставляются они вообще впервые, так как точное место их нахождения долгое время было неизвестно. Дело в том, что в 1993 году Фонд Людвига Эрхарда продал большую часть этих вещей и документов. Покупателем, несмотря на интерес со стороны немецких музеев, стал один частный торговец искусством и антиквариатом. Что потом происходило, остается загадкой, но в результате архив был куплен Центром Людвига Эрхарда у коллекционера из Южной Африки за "небольшую шестизначную сумму", то есть более ста тысяч евро, но не более тысяч двухсот-трехсот. Точная цифра не называется.

Только наличные!

Среди экспонатов, вызывающих особый интерес, можно отметить записку с информацией о том, где на всякий пожарный случай спрятаны заначки с деньгами. Возникает законный вопрос, неужели канцлер не доверял банкам? Однако многие немцы до сих пор предпочитают расплачиваться купюрами (и монетами), следуя принципу "Nur Bares ist Wahres!" ("Только наличные - настоящие деньги" или "Наличные - король"). Так что Эрхарду, очевидно, просто не было чуждо ничто бюргерское.

Здание Центра Людвига Эрхарда, построенное в 2018 году

Здание Центра Людвига Эрхарда, построенное в 2018 году

Дом в центре Фюрта, в котором родился Людвиг Эрхард

Дом в центре Фюрта, в котором родился Людвиг Эрхард

Что еще можно увидеть в Фюрте - помимо вещей, изображенных на фотографиях из нашей подборки? Например, коллекцию сигар, золотую коробку для их хранения - подарок американского президента Джона Кеннеди, набор тростей, символические ключи от Вашингтона и Сеула (помимо токийского - на снимке), докторскую шляпу и академическую одежду одного из американских университетов, а также модель космической ракеты NASA.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), родившийся в столице Франконии - Нюрнберге, отметив в приветствии по случаю открытия выставки, что идеи Эрхарда до сих пор не потеряли своей важности, также (не без самоиронии) указал на то, что до сих пор этот политик был и остается единственным сыном Франконии, которому удалось стать канцлером. 

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