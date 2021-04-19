 Правление ХДС поддержало Лашета как кандидата в канцлеры от консерваторов | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2021

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Германия

Правление ХДС поддержало Лашета как кандидата в канцлеры от консерваторов

Руководство Христианско-демократического союза выступило за то, чтобы на выборах в бундестаг консерваторов вел Армин Лашет. Окончательное решение примут на заседании парламентской фракции ХДС/ХСС.

Армин Лашет

Армин Лашет

Большинство членов федерального правления Христианско-демократического союза (ХДС) проголосовало за то, чтобы кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС стал председатель этой партии, премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet). Поздно вечером в понедельник, 19 апреля, его кандидатуру поддержал 31 участник тайного онлайн-голосования (77,5 процента).

Девять голосов (22,5 процента) было отдано за соперника Лашета, баварского премьера и главу Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера (Markus Söder). Шесть человек воздержались.

Ранее в тот же день Зёдер, после нескольких недель борьбы внутри консервативного блока, предоставил ХДС право окончательного решения о едином кандидате от ХДС/ХСС на пост главы правительства. Такое решение может принять только ХДС как более крупный из двух членов блока, заявил Зёдер по окончании заседания президиума своей партии в Мюнхене.

Теперь окончательное решение о выдвижении кандидата в канцлеры от консерваторов должно быть принято на заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, которое пройдет во вторник, 20 апреля.

Меркель отказалась баллотироваться еще в 2018 году

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Рейтинг ХДС/ХСС в последние недели падает, в том числе, на фоне скандала вокруг закупок медицинских масок.

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:36

Кто от ХДС/ХСС будет бороться за пост канцлера Германии? (12.04.2021)

Контекст

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