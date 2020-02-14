 Где можно подглядеть за семейной жизнью аистов (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.02.2021

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По Германии

Где можно подглядеть за семейной жизнью аистов (фото)

В Германию уже возвращаются аисты. За семейной жизнью некоторых пар можно наблюдать через веб-камеры. Одно из таких гнезд находится в нижнесаксонской коммуне Лайферде.

Фридолин (в воздухе) и Май в феврале 2021 года

Фридолин (в воздухе) и Май в феврале 2021 года

Лайферде • Конечно, ничего сенсационного в этой новости нет - на календаре уже вторая половина февраля. Немецкие аисты в это время года обычно начинают возвращаться в родные края к своим гнездам. Однако Фридолин из Нижней Саксонии - наш (и не только наш) старый знакомый, поэтому весть о прибытии этого пернатого ньюсмейкера сразу же попала в СМИ вместе с актуальными фотографиями.

Аисты Фридолин и Май. Фотографии

Фридолин (слева) и Май

Как рассказали экологи из NABU, Фридолин (слева) и Май уже через несколько часов после возвращения занялись производством потомства

Фридолин (слева) и Май

Гнездо Фридолина (слева) и Май находится на территории экологического центра NABU в районе Гифхорн

Аисты выводят потомство. Прямая трансляция из Германии

Широкую известность на общефедеральном уровне этот аист получил при поддержке местного отделения природоохранного общества NABU. Уже много лет все желающие могут наблюдать за семейной жизнью Фридолина в прямом эфире через веб-камеру, установленную экологами в нижнесаксонской коммуне Лайферде. Нынешний сезон станет уже четырнадцатым по счету, и он уже стартовал: storchencam-2.click2stream.com.

Три года назад многочисленные друзья этого нижнесаксонского аиста очень переживали после внезапной пропажи подруги Фридолина - Фридерике. Уже вскоре место бывшей партнерши заняла прилетевшая из Дании молодая аистиха Май.

На момент подготовки этой публикации Фридолин со своей нынешней спутницей жизни в солнечную, но ветряную погоду внимательно наблюдали за тем, что происходит в окрестностях, чистили перья и немного разминали ноги. Кстати, как выяснили ученые, наблюдать за птицами, оказывается, очень полезно для здоровья. Присоединяйтесь!

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  • Рюген

    Немецкие аисты

    Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

  • Треплин

    Немецкие аисты

    Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

  • Грос-Герау

    Немецкие аисты

    Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Лебус (Lebus)

    Немецкие аисты

    В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

  • Фото: Hans-Jürgen Kelm / Niedersächsische Landesforsten

    Немецкие аисты

    В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

  • Лебус

    Немецкие аисты

    Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

  • Лайферде

    Немецкие аисты

    Белые аисты Фридолин и Фридерике в нижнесаксонской коммуне Лайферде (Leiferde) в 2016 году.

  • Шлепциг

    Немецкие аисты

    Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

  • Фройденталь

    Немецкие аисты

    Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

  • Исни-им-Алльгой

    Немецкие аисты

    Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

  • Дрезден

    Немецкие аисты

    Дрезден (Dresden), Саксония.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Овшлаг

    Немецкие аисты

    Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

  • Кирххайм

    Немецкие аисты

    Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

  • Бальге

    Немецкие аисты

    За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие аисты

    Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

  • Шёнебек

    Немецкие аисты

    Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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