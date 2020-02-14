Где можно подглядеть за семейной жизнью аистов (фото)

Лайферде • Конечно, ничего сенсационного в этой новости нет - на календаре уже вторая половина февраля. Немецкие аисты в это время года обычно начинают возвращаться в родные края к своим гнездам. Однако Фридолин из Нижней Саксонии - наш (и не только наш) старый знакомый, поэтому весть о прибытии этого пернатого ньюсмейкера сразу же попала в СМИ вместе с актуальными фотографиями.

Аисты Фридолин и Май. Фотографии

Как рассказали экологи из NABU, Фридолин (слева) и Май уже через несколько часов после возвращения занялись производством потомства

Гнездо Фридолина (слева) и Май находится на территории экологического центра NABU в районе Гифхорн

Аисты выводят потомство. Прямая трансляция из Германии

Широкую известность на общефедеральном уровне этот аист получил при поддержке местного отделения природоохранного общества NABU. Уже много лет все желающие могут наблюдать за семейной жизнью Фридолина в прямом эфире через веб-камеру, установленную экологами в нижнесаксонской коммуне Лайферде. Нынешний сезон станет уже четырнадцатым по счету, и он уже стартовал: storchencam-2.click2stream.com.

Три года назад многочисленные друзья этого нижнесаксонского аиста очень переживали после внезапной пропажи подруги Фридолина - Фридерике. Уже вскоре место бывшей партнерши заняла прилетевшая из Дании молодая аистиха Май.

На момент подготовки этой публикации Фридолин со своей нынешней спутницей жизни в солнечную, но ветряную погоду внимательно наблюдали за тем, что происходит в окрестностях, чистили перья и немного разминали ноги. Кстати, как выяснили ученые, наблюдать за птицами, оказывается, очень полезно для здоровья. Присоединяйтесь!

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