Малиновка лидирует на выборах в Германии (фото)

Немецкой программе "Птица года" исполняется 50 лет. По этому поводу птицу сейчас выбирают не эксперты, а, что называется, весь народ - на всенародном голосовании. Лидирует малиновка, она же - зарянка.
Если перевести дословно, немцы называю эту птицу красногорловкой (Rotkehlchen), по-русски же она - малиновка, зарянка, зорянка, зорька или ольшанка. Впрочем, малиновкам иногда также называют других птиц, но сегодня речь именно об этой симпатичной и голосистой обитательнице Германии
Штутгарт / Латцен • "Малиновки заслышав голосок..." - немцам этот легендарный хит белорусского ансамбля "Верасы" вряд ли известен, но малиновок или зарянок (нем. Rotkehlchen, лат. Erithacus rubecula) они явно знают и очень любят. Именно малиновка лидирует сейчас в голосовании за право стать "Птицей 2021 года" (Vogel des Jahres) в Германии.
Как сообщает информационное агентство dpa, в финале конкурса, продолжающегося до 19 марта, она набрала уже более 200 тысяч голосов. Обычно решение принимают эксперты, но по случаю 50-летнего юбилея программы в 2021 году решили провести открытый конкурс.
Малиновки - одни из самых распространенных певчих птиц в Германии. Здешняя популяция составляет от двух с половиной до четырех миллионов пар, выводящих потомство. Эти фотографии сделаны сейчас после нынешних обильных снегопадов около нижнесаксонского Латцена.
Во время первого этапа конкурса все желающие могли присылать заявки и называть любых птиц из более чем трехсот видов пернатых, обитающих в Германии. Затем представители программы из Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельного союза охраны птиц Баварии (LBV), подсчитав результаты, составили список десяти финалистов.
Помимо малиновки в него также вошли (в скобках - немецкие названия): чибис (Kiebitz), полевой жаворонок (Feldlerche), золотистая ржанка (Goldregenpfeifer), обыкновенная лазоревка или синяя синица (Blaumeise), домашний или городской голубь (Stadttaube), обыкновенный или голубой зимородок (Eisvogel), деревенская ласточка или ласточка-касатка (Rauchschwalbe), черный дрозд (Amsel) и домовой воробей (Haussperling, Spatz, Hausspatz).
Принять участие в голосовании можно, зарегистрировавшись на сайте www.vogeldesjahres.de. О результатах мы, конечно же, сообщим, обновив нашу фотогалерею, посвященную немецким "Птицам года", которую можно посмотреть ниже.
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