 Малиновка лидирует на выборах в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.02.2021

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По Германии

Малиновка лидирует на выборах в Германии (фото)

Немецкой программе "Птица года" исполняется 50 лет. По этому поводу птицу сейчас выбирают не эксперты, а, что называется, весь народ - на всенародном голосовании. Лидирует малиновка, она же - зарянка.

Малиновка в окрестностях Латцена (Нижняя Саксония)

Если перевести дословно, немцы называю эту птицу красногорловкой (Rotkehlchen), по-русски же она - малиновка, зарянка, зорянка, зорька или ольшанка. Впрочем, малиновкам иногда также называют других птиц, но сегодня речь именно об этой симпатичной и голосистой обитательнице Германии

Штутгарт / Латцен • "Малиновки заслышав голосок..." - немцам этот легендарный хит белорусского ансамбля "Верасы" вряд ли известен, но малиновок или зарянок (нем. Rotkehlchen, лат. Erithacus rubecula) они явно знают и очень любят. Именно малиновка лидирует сейчас в голосовании за право стать "Птицей 2021 года" (Vogel des Jahres) в Германии.

Как сообщает информационное агентство dpa, в финале конкурса, продолжающегося до 19 марта, она набрала уже более 200 тысяч голосов. Обычно решение принимают эксперты, но по случаю 50-летнего юбилея программы в 2021 году решили провести открытый конкурс.

Малиновка после снегопада. Фотографии

Малиновки - одни из самых распространенных певчих птиц в Германии. Здешняя популяция составляет от двух с половиной до четырех миллионов пар, выводящих потомство. Эти фотографии сделаны сейчас после нынешних обильных снегопадов около нижнесаксонского Латцена.

Малиновка в окрестностях Латцена (Нижняя Саксония)

Малиновка в окрестностях Латцена (Нижняя Саксония)
Deutschland | Rotkehlchen | BdT mit Deutschlandbezug

Десятка пернатых финалистов

Во время первого этапа конкурса все желающие могли присылать заявки и называть любых птиц из более чем трехсот видов пернатых, обитающих в Германии. Затем представители программы из Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельного союза охраны птиц Баварии (LBV), подсчитав результаты, составили список десяти финалистов.

Помимо малиновки в него также вошли (в скобках - немецкие названия): чибис (Kiebitz), полевой жаворонок (Feldlerche), золотистая ржанка (Goldregenpfeifer), обыкновенная лазоревка или синяя синица (Blaumeise), домашний или городской голубь (Stadttaube), обыкновенный или голубой зимородок (Eisvogel), деревенская ласточка или ласточка-касатка (Rauchschwalbe), черный дрозд (Amsel) и домовой воробей (Haussperling, Spatz, Hausspatz).

Птица 2021 года в Германии. Голосование продолжается

Принять участие в голосовании можно, зарегистрировавшись на сайте www.vogeldesjahres.de. О результатах мы, конечно же, сообщим, обновив нашу фотогалерею, посвященную немецким "Птицам года", которую можно посмотреть ниже.

Смотрите также: 

  • Обыкновенная горлица

    Немецкие птицы года

    В 2020 году "Птицей года" в Германии стала обыкновенная горлица (нем. Turteltaube). Из-за интенсивного сельского хозяйства ей все труднее найти место для гнездования. К тому же горлицы - жертвы легальной или нелегальной охоты. За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. "Птица года" - проект немецких экологов. К каким другим птицам они пытались привлечь внимание раньше?

  • Полевой жаворонок

    Немецкие птицы года

    2019

    Полевой жаворонок (Feldlerche)

  • Обыкновенный скворец

    Немецкие птицы года

    2018

    Обыкновенный скворец (Star)

  • Серая неясыть

    Немецкие птицы года

    2017

    Серая неясыть (Waldkauz)

  • Черноголовый щегол

    Немецкие птицы года

    2016

    Черноголовый щегол (Stieglitz)

  • Ястреб-тетеревятник

    Немецкие птицы года

    2015

    Ястреб-тетеревятник (Habicht)

  • Grünspecht (imago/McPhoto)

    Немецкие птицы года

    2014

    Зеленый дятел (Grünspecht)

  • Бекас

    Немецкие птицы года

    2013

    Бекас (Bekassine)

  • Галка

    Немецкие птицы года

    2012

    Галка (Dohle)

  • Обыкновенная горихвостка

    Немецкие птицы года

    2011

    Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

  • Большой баклан

    Немецкие птицы года

    2010

    Большой баклан (Kormoran)

  • Обыкновенный зимородок

    Немецкие птицы года

    2009

    Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

  • Обыкновенная кукушка

    Немецкие птицы года

    2008

    Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

  • Обыкновенная пустельга

    Немецкие птицы года

    2007

    Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

  • Обыкновенный поползень

    Немецкие птицы года

    2006

    Обыкновенный поползень (Kleiber)

  • Обыкновенный филин

    Немецкие птицы года

    2005

    Обыкновенный филин (Uhu)

  • Крапивник

    Немецкие птицы года

    2004

    Крапивник (Zaunkönig)

  • Черный стриж

    Немецкие птицы года

    2003

    Черный стриж (Mauersegler)

  • Домовый воробей

    Немецкие птицы года

    2002

    Домовый воробей (Spatz)

  • Большая поганка

    Немецкие птицы года

    2001

    Большая поганка (Haubentaucher)

  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

    2000

    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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