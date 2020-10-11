Малиновка лидирует на выборах в Германии (фото)

Штутгарт / Латцен • "Малиновки заслышав голосок..." - немцам этот легендарный хит белорусского ансамбля "Верасы" вряд ли известен, но малиновок или зарянок (нем. Rotkehlchen, лат. Erithacus rubecula) они явно знают и очень любят. Именно малиновка лидирует сейчас в голосовании за право стать "Птицей 2021 года" (Vogel des Jahres) в Германии.

Как сообщает информационное агентство dpa, в финале конкурса, продолжающегося до 19 марта, она набрала уже более 200 тысяч голосов. Обычно решение принимают эксперты, но по случаю 50-летнего юбилея программы в 2021 году решили провести открытый конкурс.

Малиновка после снегопада. Фотографии

Малиновки - одни из самых распространенных певчих птиц в Германии. Здешняя популяция составляет от двух с половиной до четырех миллионов пар, выводящих потомство. Эти фотографии сделаны сейчас после нынешних обильных снегопадов около нижнесаксонского Латцена.

Десятка пернатых финалистов

Во время первого этапа конкурса все желающие могли присылать заявки и называть любых птиц из более чем трехсот видов пернатых, обитающих в Германии. Затем представители программы из Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельного союза охраны птиц Баварии (LBV), подсчитав результаты, составили список десяти финалистов.

Помимо малиновки в него также вошли (в скобках - немецкие названия): чибис (Kiebitz), полевой жаворонок (Feldlerche), золотистая ржанка (Goldregenpfeifer), обыкновенная лазоревка или синяя синица (Blaumeise), домашний или городской голубь (Stadttaube), обыкновенный или голубой зимородок (Eisvogel), деревенская ласточка или ласточка-касатка (Rauchschwalbe), черный дрозд (Amsel) и домовой воробей (Haussperling, Spatz, Hausspatz).

Птица 2021 года в Германии. Голосование продолжается

Принять участие в голосовании можно, зарегистрировавшись на сайте www.vogeldesjahres.de. О результатах мы, конечно же, сообщим, обновив нашу фотогалерею, посвященную немецким "Птицам года", которую можно посмотреть ниже.

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