"Газпром" впервые поставил СПГ в Италию

Газовоз Cool Rover встал на разгрузку в итальянском порту Ливорно. По итогам октября российские заводы отгрузили на экспорт рекордные для 2024 года 3,06 млн тонн СПГ.

Российский концерн "Газпром" впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала "Портовая" в Италию, сообщило в среду, 18 декабря, агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG (группа, которой принадлежит Лондонская биржа).

По данным агентства, накануне газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно. "Газпром" не комментировал эту информацию.

Рекордные объемы СПГ

По итогам октября российские СПГ-предприятия отгрузили на экспорт рекордные для текущего года 3,06 млн тонн СПГ. За десять месяцев 2024-го года поставки выросли в годовом исчислении на 4,65 процента до 27,4 млн тонн.

В марте "Газпром" впервые поставил СПГ в Испанию. 17 декабря стоимость акций "Газпрома" опустилась до минимума с января 2009 года, приблизившись к отметке 106 рублей. С начала года компания подешевела на треть, это произошло на фоне продолжающегося роста геополитической напряженности.