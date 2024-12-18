  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаРоссия

"Газпром" впервые поставил СПГ в Италию

Сергей Ромашенко
18 декабря 2024 г.

Газовоз Cool Rover встал на разгрузку в итальянском порту Ливорно. По итогам октября российские заводы отгрузили на экспорт рекордные для 2024 года 3,06 млн тонн СПГ.

https://p.dw.com/p/4oJ8L
Российский СПГ-танкер на Сахалине
Российский СПГ-танкер на СахалинеФото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Российский концерн "Газпром" впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала "Портовая" в Италию, сообщило в среду, 18 декабря, агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG (группа, которой принадлежит Лондонская биржа).

По данным агентства, накануне газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно. "Газпром" не комментировал эту информацию.

Рекордные объемы СПГ

По итогам октября российские СПГ-предприятия отгрузили на экспорт рекордные для текущего года 3,06 млн тонн СПГ. За десять месяцев 2024-го года поставки выросли в годовом исчислении на 4,65 процента до 27,4 млн тонн.

В марте "Газпром" впервые поставил СПГ в Испанию. 17 декабря стоимость акций "Газпрома" опустилась до минимума с января 2009 года, приблизившись к отметке 106 рублей. С начала года компания подешевела на треть, это произошло на фоне продолжающегося роста геополитической напряженности.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Танкер, перевозящий СПГ из России

Почему ЕС все еще покупает российский газ?

Почему ЕС все еще покупает российский газ?

Хотя Евросоюз резко снизил импорт газа из России, большие его объемы, в том числе по газопроводам, продолжают идти в ЕС. Но главная причина закупок - реэкспорт из Европы российского СПГ.
Экономика и бизнес30 апреля 2024 г.
Российский СПГ-танкер

СПГ-терминалы в Германии. Есть ли там российский газ?

СПГ-терминалы в Германии. Есть ли там российский газ?

По данным СМИ, министерство экономики ФРГ дало указание СПГ-терминалам на побережье Северного моря не принимать российский сжиженный газ. Что это означает и почему вызвало много вопросов.
Экономика и бизнес21 ноября 2024 г.
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Галерея DW о том, как Германия, еще недавно крупнейший в мире покупатель российского газа, преодолела зависимость от РФ и, похоже, уже никогда к прежнему партнерству не вернется.
Экономика и бизнес1 июля 2023 г.12 фото
Показать еще