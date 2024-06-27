Газета: Концерн IKEA возвращается в Украину

Известный шведский ритейлер - компания IKEA, выпускающая мебель и товары для дома, возвращается в Украину. Об этом сообщила в четверг, 27 июня, украинская газета "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники. "Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы (IKEA в Украине - Ред.) пока неизвестна", - заявил один из собеседников.

В апреле текущего года издание писало, что IKEA в тот период была не готова обсуждать тему возвращения на украинский рынок и изучает влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность.

IKEA не работает в Украине с начала войны

IKEA приостановила продажи и производство на всех шести своих украинских заводах в первый же день после вторжения России в Украину. Ритейлер также отказался от использования древесины украинского происхождения. По данным украинских СМИ, это решение в компании объясняли "невозможностью проверить легальность древесины" после 24 февраля.

По информации украинской версии журнала "Форбс" от сентября 2022 года, ритейлер стремится "как можно скорее" возобновить деятельность в Украине и рассматривает возможность поддержки поставщиков его продукции.

Компания IKEA в течение 15 лет пыталась зайти на украинский рынок, но лишь в 2020 году ей удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021-м - открыть первый физический магазин в Киеве.

IKEA полностью ушла из России два года назад

В июне 2022 года IKEA объяснила решение покинуть российский рынок осложнившейся ситуацией с цепочками поставок. "К сожалению, ситуация не улучшилась, и опустошительная война продолжается. За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить операции", - объявила тогда компания Ingka Group, которой принадлежат все магазины IKEA в России.

Сотрудникам IKEA в России было предложено уволиться по соглашению сторон при сохранении зарплаты до конца августа и было сообщено, что фабрики шведской компании будут проданы другому владельцу. По сообщениям российских СМИ, руководство IKEA назвало решение покинуть российский рынок одним из самых тяжелых за всю историю компании, IKEA надеется "вернуться в Россию, но, когда это произойдет, непонятно".

IKEA открыла свой первый магазин в России в 2000 году. Под брендом IKEA в России в 2022 году работали 17 магазинов и восемь студий, штат компании насчитывал почти 15 тысяч человек. В начале марта того же года IKEA объявила о приостановке работы в России и Беларуси на фоне войны в Украине. Продажи в российских магазинах сети, интернет-магазине и студиях IKEA прекращены с 4 марта.