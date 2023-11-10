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IKEA в Германии: рекордная выручка и снижение цен

Андрей Гурков
10 ноября 2023 г.

После ухода из России и Беларуси шведская компания увеличила доходы и долю на своем крупнейшем рынке - немецком. На фоне высокой инфляции она объявляет ценовую войну конкурентам.

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Один из магазинов компании IKEA Deutschland
Один из магазинов компании IKEA DeutschlandФото: Manfred Segerer/IMAGO

Немецкие покупатели обеспечили магазинам мебели и товаров для дома шведской компании IKEA рекордную выручку, и теперь она проведет в Германии широкомасштабное снижение цен, чтобы закрепить позиции на своем важнейшем рынке и еще больше потеснить конкурентов. "Снижение цен должно повысить нашу привлекательность", - заявил глава компании IKEA Deutschland Вальтер Каднар (Walter Kadnar) в интервью информационному агентству dpa после публикации 8 ноября результатов закончившегося в конце августа финансового года 2022/2023.

IKEA особенно быстро растет на своем главном рынке

Этот год обеспечил немецкому отделению IKEA рост выручки на 13,3% до более 6,4 млрд евро, что стало лучшим показателем за почти полувековую историю работы на рынке ФРГ (50-летие будет отмечаться в октябре 2024). К тому же в Германии темпы роста оказались в два раза выше, чем в целом у шведской компании Inter IKEA: ее глобальная выручка выросла в закончившемся финансовом году на 6,6% до 47,6 млрд евро, сообщила она еще в середине октября. Таким образом, успехи в Германии существенно помогают ей компенсировать потери, понесенные после ухода в прошлом году из России и Беларуси из-за российского нападения на Украину.

Посетительница магазина IKEA в Кельне тестирует кровать и матрас
Посетительница магазина IKEA в Кельне тестирует кровать и матрас Фото: picture alliance/Ulrich Baumgarten

Ведь Германия для IKEA - крупнейший рынок, затем идут США, Франция и Великобритания. В ФРГ у компании 54 магазина, которые посетили в прошлом финансовом году почти 82 млн покупателей - на 11% больше, чем годом раньше. Однако выйти на рекорд в 97 млн покупателей, установленный до пандемии, не удалось, констатирует dpa. Следовательно, имеется немалый потенциал для увеличения посещаемости. Другой вывод: прошлогодний рост выручки был достигнут главным образом благодаря повышению цен.

Действительно, в конце 2021 года IKEA, сославшись на удорожание сырья и энергии, объявила о повышении цен в своих магазинах по всему миру примерно на 9%, напоминает dpa. Однако из-за высокой инфляции бюджет на приобретение мебели и других товаров для дома у потребителей сократился, констатировал в беседе с агентством Вальтер Каднар.

Объявление ценовой войны на немецком рынке мебели

Поэтому теперь возглавляемое им немецкое отделение намерено, в соответствии с глобальной фирменной стратегией, заметно снизить цены, поскольку цель компании, подчеркнул он, состоит в том, чтобы ее магазины оставались доступными широким слоям населения. К тому же в Германии к IKEA "приходят нынче и те, кто раньше покупал в магазинах более высокой ценовой категории".

глава компании IKEA Deutschland Вальтер Каднар
Глава компании IKEA Deutschland Вальтер КаднарФото: Inter IKEA Systems B.V.

Так что IKEA Deutschland начинает сейчас, по сути дела, ценовую войну, чтобы отбить у конкурентов еще больше клиентов и закрепить лидерство на немецком рынке, на котором доля шведской компании в прошлом финансовом году, по ее данным, уже увеличилась с 8% до 9,1%. По словам Вальтера Каднара, в ближайшее время предстоит "существенное снижение цен" примерно на 800 товаров, в том числе на шкафы, полки и стеллажи, а также на готовые кухни. Всего в ассортименте магазинов IKEA в Германии имеется примерно 10 000 наименований товаров, так что подешевеет приблизительно десятая часть. 

Насколько именно в немецких магазинах IKEA ради укрепления имиджа и привлечения дополнительных клиентов будут снижены цены, Вальтер Каднар не стал уточнять на пресс-конференции, несмотря на неоднократные вопросы журналистов, объяснив это тем, что не хотел бы пока делиться такой информацией с конкурентами. Однако он сообщил, что компания готова пожертвовать несколькими сотнями миллионов евро выручки (он назвал это "инвестировать"). Впрочем, уже известно, что IKEA по всему миру на 20% снижает цену на книжные полки Billy - один из самых традиционных и популярных фирменных товаров.

IKEA хочет увеличить число импульсивных покупок

Для покупки шкафов, стеллажей или полок клиенты, как правило, приезжают в магазин, поясняет стратегию торгового гиганта газета Süddeutsche Zeitung (SZ). Многие другие товары они все чаще приобретают на сайте IKEA. Действительно, немецкому отделению онлайн-продажи обеспечивают уже свыше 23% выручки (без продуктов питания).

Две покупательницы в немецком магазине Ikea у стенда посуды
Это импульсивная покупка? Или две посетительницы магазина IKEA специально приехали за посудой?Фото: André Grohe/IKEA Deutschland

Однако в интернете клиенты, как правило, приобретают товары прицельно и реже совершают импульсивные покупки, тогда как именно они обеспечивают фирме значительную часть оборота, указывает SZ. "Так что снижение цен, - предупреждает газета, - призвано вновь привлечь в магазины побольше покупателей - в том числе в надежде на то, что они вновь будут совершать там побольше импульсивных покупок".

Впрочем, это уже личное дело каждого - поддаваться на эти маркетинговые уловки или нет. Но те товары, на которые будут снижены цены, от этого дороже не станут. 

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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