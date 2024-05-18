Суд в РФ требует с IKEA 13 млрд за "безнравственную" сделку

Сделка по перечислению ООО "Торг" - российской структурой шведской компании IKEA - 12,9 млрд рублей за проданные в России товары в пользу аффилированной с "Торгом" ирландской компании Fami Limited была признана арбитражным судом Московской области ничтожной. Теперь вышеназванная сумма должна быть перечислена в бюджет российского государства, сообщают русскоязычные СМИ в субботу, 18 мая.

Указывается, что решение суда по соответствующему иску Федеральной налоговой службы (ФНС), поданному в январе, было вынесено еще 27 апреля, однако подробности спора и аргументы суда стали известны лишь в середине мая.

В частности, суд прибег к редкому обоснованию: сделка была признана "противной основам правопорядка и нравственности". "Юристы считают это "опасным прецедентом": в случае распространения подобной практики можно будет изымать в пользу государства имущество практически по любым сделкам, которые суд признает незаконными", - пишет в этой связи газета "Коммерсант" .

Суть сделки между "Торгом" и Fami

"Коммерсант" и онлайн-издание "РБК" поясняют суть сделки и то, почему у "Торга" возникли проблемы с российскими властями.

Дело в том, что в 2016 году российская компания ООО "Торг" получила по договору займа от ирландской компании Fami Limited 9,6 млрд рублей. Между тем в условиях западных санкций, принятых в отношении РФ из-за ее вторжения в Украину, и ответных мер Москвы, возврат этого займа оказался практически невозможен.

"Согласно указу президента РФ №95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с разрешения правкомиссии на счета типа С в российских банках, - указывает "Коммерсант". - Ирландия, где зарегистрирована Fami Limited, и Нидерланды (страна регистрации материнской структуры и Fami, и "Торга") входят в список недружественных, а IKEAв июне 2022 года покинула российский рынок".

После ухода IKEA с российского рынка в связи с войной России против Украины ООО "Торг" заключило договор поставки оставшихся в РФ товарных запасов другой российской компании - ООО "Маркет. Трейд", действовавшей в интересах "Яндекс. Маркет". При этом оплата этих товаров на сумму 12,9 млрд рублей по поручению "Торга" была произведена на счета ирландской компании Fami в РайффайзенБанке и банке UniCredit.

Кроме того, компании "Торг" и Fami Limited заключили договор залога прав по контракту между ООО "Торг" и ООО "Маркет. Трейд". Согласно этому документу все платежи должны были поступать на счета ирландской фирмы. Таким образом задолженность ООО "Торг" перед Fami была погашена в марте 2023 года.

Судебное разбирательство

Как пишет "РБК", к участию в судебном разбирательстве были привлечены Генпрокуратура РФ, а также Fami Limited (в качестве ответчика) и ООО "Маркет. Трейд" и Райффайзенбанк (в качестве третьих сторон). При этом "Райффайзенбанк представил суду письменные пояснения, что ООО "Торг" скрыло реальное назначение платежа, направленного на погашение заемных обязательств, в связи с чем отсутствовали основания для более глубокого контроля в отношении договора поставки".

ООО "Маркет.Трейд" также предоставил письменные пояснения, из которых следовало, что компании не было известно о реальном назначении платежа. Она полагала, что его цель - оплата потребительских товаров, утверждается в документе. Представитель Fami Limited на суде не присутствовал.

Прогноз: подобные кейсы будут происходить в РФ все чаще

В итоге суд пришел в выводу, что ООО "Торг", которому было известно о санкциях и контрсанкциях, "выступило против интересов государства и общественной безопасности", а сделка представляет собой путь для вывода денег из РФ "в значительном размере в обход действующих ограничений".

Юрист компании Forward Legal Олег Груздев в беседе с "РБК" выразил мнение, что в ближайшем будущем "можно ожидать роста количества подобного рода кейсов, поскольку контрольно-надзорные органы будут постепенно выявлять недобросовестные рыночные практики, направленные на обход контрсанкционных ограничений 2022-2023 годов".