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Суд в РФ требует с IKEA 13 млрд за "безнравственную" сделку

Александра Иванова
18 мая 2024 г.

Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку по переводу российской структурой IKEA ООО "Торг" средств ирландской компании Fami Limited.

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Филиал IKEA в Москве, 2015 год
IKEA ушла с российского рынка на фоне войны РФ против УкраиныФото: picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov

Сделка по перечислению ООО "Торг" - российской структурой шведской компании IKEA - 12,9 млрд рублей за проданные в России товары в пользу аффилированной с "Торгом" ирландской компании Fami Limited была признана арбитражным судом Московской области ничтожной. Теперь вышеназванная сумма должна быть перечислена в бюджет российского государства, сообщают русскоязычные СМИ в субботу, 18 мая.

Указывается, что решение суда по соответствующему иску Федеральной налоговой службы (ФНС), поданному в январе, было вынесено еще 27 апреля, однако подробности спора и аргументы суда стали известны лишь в середине мая.

В частности, суд прибег к редкому обоснованию: сделка была признана "противной основам правопорядка и нравственности". "Юристы считают это "опасным прецедентом": в случае распространения подобной практики можно будет изымать в пользу государства имущество практически по любым сделкам, которые суд признает незаконными", - пишет в этой связи газета "Коммерсант".

Суть сделки между "Торгом" и Fami

"Коммерсант" и онлайн-издание "РБК" поясняют суть сделки и то, почему у "Торга" возникли проблемы с российскими властями.

Дело в том, что в 2016 году российская компания ООО "Торг" получила по договору займа от ирландской компании Fami Limited 9,6 млрд рублей. Между тем в условиях западных санкций, принятых в отношении РФ из-за ее вторжения в Украину, и ответных мер Москвы, возврат этого займа оказался практически невозможен.

"Согласно указу президента РФ №95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с разрешения правкомиссии на счета типа С в российских банках, - указывает "Коммерсант". - Ирландия, где зарегистрирована Fami Limited, и Нидерланды (страна регистрации материнской структуры и Fami, и "Торга") входят в список недружественных, а IKEAв июне 2022 года покинула российский рынок".

После ухода IKEA с российского рынка в связи с войной России против Украины ООО "Торг" заключило договор поставки оставшихся в РФ товарных запасов другой российской компании - ООО "Маркет. Трейд", действовавшей в интересах "Яндекс. Маркет". При этом оплата этих товаров на сумму 12,9  млрд  рублей по поручению "Торга" была произведена на счета ирландской компании Fami в РайффайзенБанке и банке UniCredit.

Кроме того, компании "Торг" и Fami Limited заключили договор залога прав по контракту между ООО "Торг" и ООО "Маркет. Трейд". Согласно этому документу все платежи должны были поступать на счета ирландской фирмы. Таким образом задолженность ООО "Торг" перед Fami была погашена в марте 2023 года.

Судебное разбирательство

Как пишет "РБК", к участию в судебном разбирательстве были привлечены Генпрокуратура РФ, а также Fami Limited (в качестве ответчика) и ООО "Маркет. Трейд" и Райффайзенбанк (в качестве третьих сторон). При этом "Райффайзенбанк представил суду письменные пояснения, что ООО "Торг" скрыло реальное назначение платежа, направленного на погашение заемных обязательств, в связи с чем отсутствовали основания для более глубокого контроля в отношении договора поставки".

ООО "Маркет.Трейд" также предоставил письменные пояснения, из которых следовало, что компании не было известно о реальном назначении платежа. Она полагала, что его цель - оплата потребительских товаров, утверждается в документе. Представитель Fami Limited на суде не присутствовал.

Прогноз: подобные кейсы будут происходить в РФ все чаще

В итоге суд пришел в выводу, что ООО "Торг", которому было известно о санкциях и контрсанкциях, "выступило против интересов государства и общественной безопасности", а сделка представляет собой путь для вывода денег из РФ "в значительном размере в обход действующих ограничений".

Юрист компании Forward Legal Олег Груздев в беседе с "РБК" выразил мнение, что в ближайшем будущем "можно ожидать роста количества подобного рода кейсов, поскольку контрольно-надзорные органы будут постепенно выявлять недобросовестные рыночные практики, направленные на обход контрсанкционных ограничений 2022-2023 годов".

 

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