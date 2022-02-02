Газета El País опубликовала ответы США и НАТО на требования РФ о гарантиях безопасности

Испанская газета El País опубликовала полные версии ответов администрации США и руководства НАТО на требования РФ о предоставлении так называемых "гарантий безопасности", до сих пор державшиеся в секрете. В среду, 2 февраля, издание обнародовало два документа на английском языке - письмо НАТО на четырех страницах и ответ США - на пяти.

США и НАТО отвергли требования России

Из документов следует, что Североатлантический альянс и Вашингтон отвергают требования России, называя их неприемлемыми. Одновременно они проявляют открытость к переговорам по конкретным вопросам и новым соглашениям. В качестве условия для успеха переговоров Запад называет отвод от границ Украины российских подразделений, стянутых в данные регионы за последние месяцы.

В частности, НАТО и СШАготовы исключить долгосрочное размещение в Украине боевых подразделений и наземных ракетных систем, если Москва возьмет на себя аналогичные обязательства. Кроме того, Вашингтон и руководство НАТО предлагают Москве вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), в том числе к предоставлению данных о численности и размещении сил.

Запад также призывает воздерживаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, вести консультации по снижению рисков в космосе и возобновить работы представительств в Брюсселе и Москве. Подлинность документов, в числе прочих, подтвердили агентству dpa источники в НАТО.

В Кремле отказались от комментариев

Между тем в Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к публикации конфиденциальных документов. "Мы ничего не обнародовали. Я не хочу это комментировать", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что в Кремле не видели материал El País.

В декабре МИД РФ обнародовал пакет требований по гарантиям безопасности для РФ. В числе прочего, Москва потребовала от НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

В связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной на Западе опасаются, что данные действия являются подготовкой вторжения РФ в соседнюю страну. Целая серия переговоров с РФ на различных площадках в январе не привела ни к какому результату.

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