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FT: США и Израиль обсуждают поставку систем Patriot Украине

Жан Рофе
27 июня 2024 г.

По словам источников Financial Times, соглашение, скорее всего, будет предполагать отправку комплексов Patriot из Израиля в США, а оттуда - в Украину.

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Система ПВО Patriot (фото из архива)
Система ПВО Patriot (фото из архива)Фото: BildFunkMV/IMAGO

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила в четверг, 27 июня, газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, соглашение еще окончательно не оформлено, но, скорее всего, оно будет предполагать отправку израильских Patriot сначала в США, а оттуда - в Украину. Переговоры ведутся на уровне министров и других высокопоставленных чиновников трех страны.

Как напомнила FT, в апреле израильские власти заявили, что выведут из эксплуатации восемь батарей Patriot, которым более 30 лет, и заменят их более совершенными системами. Однако пока эти батареи не были сняты с вооружения из-за опасений, что напряженность в отношениях с радикальным ливанским шиитским движением "Хезболлах" может перерасти в полномасштабную войну.

У Киева есть как минимум четыре системы Patriot

В настоящее время Украина располагает по меньшей мере четырьмя системами Patriot, которые были поставлены США и Германией, отмечает газета. В случае новых поставок обороноспособность страны удастся существенно укрепить. В то же время участие Израиля в переговорах о помощи Украине может означать сдвиг в его отношениях с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил FT, что Киев "продолжает работать с различными странами по всему миру над получением дополнительных комплексов Patriot". При этом он не стал подтверждать переговоры с участием США и Израиля.

Источники издания рассказали, что украинские власти контактировали по вопросу передачи Patriot как с американскими чиновниками, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, так и напрямую с представителями Израиля.

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