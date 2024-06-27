FT: США и Израиль обсуждают поставку систем Patriot Украине

По словам источников Financial Times, соглашение, скорее всего, будет предполагать отправку комплексов Patriot из Израиля в США, а оттуда - в Украину.

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила в четверг, 27 июня, газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, соглашение еще окончательно не оформлено, но, скорее всего, оно будет предполагать отправку израильских Patriot сначала в США, а оттуда - в Украину. Переговоры ведутся на уровне министров и других высокопоставленных чиновников трех страны.

Как напомнила FT, в апреле израильские власти заявили, что выведут из эксплуатации восемь батарей Patriot, которым более 30 лет, и заменят их более совершенными системами. Однако пока эти батареи не были сняты с вооружения из-за опасений, что напряженность в отношениях с радикальным ливанским шиитским движением "Хезболлах" может перерасти в полномасштабную войну.

У Киева есть как минимум четыре системы Patriot

В настоящее время Украина располагает по меньшей мере четырьмя системами Patriot, которые были поставлены США и Германией, отмечает газета. В случае новых поставок обороноспособность страны удастся существенно укрепить. В то же время участие Израиля в переговорах о помощи Украине может означать сдвиг в его отношениях с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил FT, что Киев "продолжает работать с различными странами по всему миру над получением дополнительных комплексов Patriot". При этом он не стал подтверждать переговоры с участием США и Израиля.

Источники издания рассказали, что украинские власти контактировали по вопросу передачи Patriot как с американскими чиновниками, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, так и напрямую с представителями Израиля.