Нидерланды подготовили Patriot для Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о завершении сборки частей системы ПВО Patriot. В сборке было задействовано и другое государство.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о завершении сборки частей системы ПВО Patriot для дальнейшей ее передачи Украине. Об этом сообщил портал NL Times в пятницу, 21 июня.

По словам министра, ее страна и другое государство смогли собрать запчасти для одной такой системы ПВО. При этом она не стала раскрывать сроки поставки, "чтобы не давать российским военным никакой информации". Оллонгрен отметила также, что помогавшая собрать Patriot страна может сама заявить о своем вкладе в помощь Украине.

Министр назвала "очень хорошей новостью" озвученное на этой неделе решение правительства Румынии о передаче Украине одной системы Patriot. В заявлении на сайте румынского президента 20 июня говорилось, что страна передаст украинской армии ПВО безвозмездно.

На сегодняшний момент у Украины есть как минимум четыре системы Patriot, которые поставили США и Германия, написала 20 июня газета Financial Times. Тем временем правительство США намерено приостановить открытые заказы на системы Patriot и перенаправить системы, предназначенные для стран-заказчиков, в Украину. По данным FT, среди таких стран: Румыния, Германия, Польша и Испания.