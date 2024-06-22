  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Нидерланды подготовили Patriot для Украины

Сергей Куприков
22 июня 2024 г.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о завершении сборки частей системы ПВО Patriot. В сборке было задействовано и другое государство.

https://p.dw.com/p/4hNed
Система ПВО Patriot (фото из архива)
Система ПВО Patriot (фото из архива)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о завершении сборки частей системы ПВО Patriot для дальнейшей ее передачи Украине. Об этом сообщил портал NL Times в пятницу, 21 июня.

По словам министра, ее страна и другое государство смогли собрать запчасти для одной такой системы ПВО. При этом она не стала раскрывать сроки поставки, "чтобы не давать российским военным никакой информации". Оллонгрен отметила также, что помогавшая собрать Patriot страна может сама заявить о своем вкладе в помощь Украине.

Министр назвала "очень хорошей новостью" озвученное на этой неделе решение правительства Румынии  о передаче Украине одной системы Patriot. В заявлении на сайте румынского президента 20 июня говорилось, что страна передаст украинской армии ПВО безвозмездно.

На сегодняшний момент у Украины есть как минимум четыре системы Patriot, которые поставили США и Германия, написала 20 июня газета Financial Times. Тем временем правительство США намерено приостановить открытые заказы на системы Patriot и перенаправить системы, предназначенные для стран-заказчиков, в Украину. По данным FT, среди таких стран: Румыния, Германия, Польша и Испания.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

Системы ПВО для Украины; будущее замороженных активов РФ; Молдова в ЕС в 2030 году? DW Новости

Системы ПВО для Украины; будущее замороженных активов РФ; Молдова в ЕС в 2030 году? DW Новости

Об острой нехватке систем ПВО в Украине на заседании Совета Украина-НАТО говорил Владимир Зеленский. В ответ генсек НАТО пообещал предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Тем временем, в кулуарах весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне обсуждалась судьба замороженных российских активов.
Политика20 апреля 2024 г.29:00 мин.
Российский А-50 (архив)

Не только Patriot? Как Украина могла сбить российский военный самолет А-50

Не только Patriot? Как Украина могла сбить российский военный самолет А-50

В войне России против Украины событие: ВСУ сообщили, что впервые сбили российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50. Как это могло произойти, и что может изменить?
Конфликты15 января 2024 г.
Показать еще