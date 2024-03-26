ФРГ поглотит оператора газа через экс-"дочку" "Газпрома"

Протяженные газовые сети компании могут стать основой для перехода на водородную энергетику в Германии.

Компания Securing Energy for Europe (SEFE), которая до национализации правительством ФРГ была дочерней структурой "Газпрома" и называлась Gazprom Germania, выкупит долю Wintershall Dea в операторе газовых сетей WIGA и станет единственным его владельцем. Об этом компания сообщила в понедельник, 26 марта.

Компания Wintershall Dea продаст SEFE свою долю в 50,02 процента в WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG и WIGA Verwaltungs-GmbH (совместно WIGA). Сейчас SEFE владеет 49,98% акций WIGA и по итогам сделки станет единственным акционером компании. Завершить продажу планируется летом 2024 года. Цена сделки не раскрывается.

Wiga владеет операторами газовых сетей GASCADE Gastransport GmbH и NEL Gastransport GmbH, которые управляют сетями в Германии общей протяженностью около 4150 километров. WIGA в том числе прокачивала часть газа из трубопровода "Северный поток" на территорию Германии.

Основа для водородной сети

Первоначально трубопроводы использовались для распределения российского газа в Германии, теперь их продолжат использоваться для доставок сжиженного природного газа из других стран, например из США.

В будущем правительство Германии планирует построить систему для перехода на водородную энергетику, и мощности Wiga могут сыграть в этом важную роль, отмечает агентство dpa. Поскольку SEFE станет единственным акционером Wiga, это будет гарантировать, что инфраструктуру в будущем можно будет перевести на водород.

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