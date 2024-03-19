ФРГ и Канада подписали соглашение по водородной энергетике

В Канаде подчеркивают необходимость развития водородной энергетики в условиях, когда Владимир Путин использует энергоресурсы как оружие в войне против Украины.

Германия и Канада в понедельник, 18 марта, подписали соглашение, призванное стимулировать двустороннее сотрудничество в сфере производства и продажи водородного топлива. В этом документе, в частности, закреплены обязательства двух государств поддерживать сделки между канадскими производителями водорода и промышленными предприятиями и секторами распределения энергии в Германии.

Необходимость подобной работы в Оттаве обосновали в том числе стремлением отказаться от российских источников энергии. "В то время как Владимир Путин продолжает пользоваться энергией как оружием в своей незаконной войне в Украине, Канада сотрудничает с европейскими союзниками, чтобы отказаться от импорта российской нефти и газа и бороться с изменением климата с помощью чистого канадского водорода", - говорится в заявлении федерального министерства природных ресурсов североамериканского государства.

Отмечается, что так называемый "Меморандум о понимании" , подписанный министром энергетики и природных ресурсов Канады Джонатаном Уилкинсоном и вице-канцлером ФРГ, министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком (Robert Habeck), позволил запустить первую подобную двустороннюю программу сотрудничества между Канадой и Германией. В Оттаве это соглашение назвали "историческим".

В августе 2022 года Хабек и Уилкинсон подписали в канадском городе Стивенвилл в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и премьер-министра Канады Джастина Трюдо соглашение об экспорте водорода из Канады в Германию с 2025 года.

Водород в "зеленой" экономике

Преимущество водорода как источника энергии состоит в том, что при его использовании не образуются парниковые газы. Между тем производство водорода путем электролиза воды является очень энергоемким. Эксперты предупреждают, что оно безопасно для климата только, если использовать при этом экологически чистую энергию, например, солнца или ветра.

Смотрите также: