ФРГ и Франция - против блокады поставок люксовых авто в РФ

В 2023 году объем импорта автомобилей, преимущественно класса люкс, из Евросоюза в Беларусь составил 2,3 млрд евро. Это в четыре раза выше уровня 2021 года.

Германия и Франция выступили против намерений Европейского Союза перекрыть лазейку, которая позволяет поставлять через Беларусь в Россию, находящуюся под антивоенными санкциями, товары класса люкс, в том числе автомобили. Об этом написало онлайн-издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах в четверг, 6 июня.

По словам трех собеседников Politico, противодействие Берлина и Парижа заставило страны ЕС задуматься о разделении 14-й пакета санкций против России и аналогичных мер против Беларуси, чтобы успеть заключить соглашение к ежегодному саммиту G7, который пройдет в Италии 13-15 июня. Это позволило бы ЕС продвинуться вперед с основными газовыми санкциями, отсрочив устранение разногласий по санкциям против Беларуси, указывается в публикации.

"Санкции в отношении Беларуси ЕС ввел еще до вторжения Москвы в Украину, наказывая Минск за фальсифицированные президентские выборы 2020 года, на которых автократ Александр Лукашенко объявил себя победителем и подавил мирные протесты", - напоминают авторы материала.

Между тем санкции против Минска не являются такими обширными, как против Москвы. Это позволяет Беларуси, имеющей таможенный союз с РФ, действовать как "перевалочный пункт" для подсанкционных товаров, которые хотят ввезти в Россию, уточняется в статье.

С 2021 года импорт автомобилей из ЕС в Беларусь вырос вчетверо

В прошлом году объем импорта автомобилей из ЕС в Беларусь составил 2,6 млрд долларов (2,4 млрд евро), что в четыре раза выше уровня 2021 года, пишет Politico со ссылкой на данные Германской экономической команды (The German Economic Team , GET) - организации, которая по поручению правительства ФРГ консультирует власти Украины, Молдовы, Косова, Армении, Грузии и Узбекистана (консультирование Беларуси в данный момент "заморожено") по вопросам преобразования экономики.

Наблюдатели зафиксировали наибольший относительный рост в секторе автомобилей класса люкс. На него пришлось две трети общего увеличения импорта - 1,4 млрд долларов (1,3 млрд евро). Учитывая, что этот рост противоречит развитию внутреннего рынка автомобилей в Беларуси, он "вероятно" связан с дальнейшим экспортом в Россию, отмечают они.

Комментируя такое развитие в беседе с Politico, неназванные дипломаты из Германии и Франции подчеркнули, что их страны поддерживают меры, направленные на предотвращение обхода санкций, но считают, что в первую очередь необходимо бороться с поставками в Россию товаров военного назначения.