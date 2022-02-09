 Угрозы Лукашенко: обойдется ли Украина без ГСМ и энергии из Беларуси? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.02.2022

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Украина

Угрозы Лукашенко: обойдется ли Украина без ГСМ и энергии из Беларуси?

В случае остановки поставок горючего из Беларуси и РФ Украине придется сложно. Но сможет ли Минск позволить себе пойти на такой шаг? И что могла бы сделать Украина сейчас для уменьшения зависимости?

На автозаправке

На автозаправке

Александр Лукашенко грозится прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае обострения российско-украинского конфликта. "Если вы (Украина. - Ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами, мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - Ред.) вместе с Россией. И электричество", - заявил на днях Лукашенко в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Насколько Украина зависит от таких поставок и сможет ли Беларусь позволить себе пойти на такой шаг, выясняла DW.

Вместо собственного производства - дешевое импортное топливо

Украинские эксперты признают: прекращение поставок белорусских и российских горюче-смазочных материалов больно ударят по украинскому рынку. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рисует пессимистичную картину: будут закрыты колонки на АЗС, вырастут цены и будет процветать торговля на черном рынке. "Причина - значительную долю украинского рынка топлива занимают РФ и Беларусь, а запасов в Украине нет. Законопроект по созданию минимальных стратегических запасов нефти и нефтепродуктов уже разрабатывается лет десять, но сейчас неизвестно, где он", - сказал DW эксперт.

Сергей Куюн

Сергей Куюн

По данным консалтинговой компании "Нефтерынок", в прошлом году Украина потребила более восьми миллионов тонн дизельного топлива, из которых собственного производства - всего около 14 процентов. Импорт из Беларуси составил почти три миллиона тонн, из России - более двух миллионов тонн - то есть, в совокупности более 60 процентов. Остальное импортировали главным образом из Литвы. Кроме того, Украина закупает небольшие объемы дизтоплива в Греции, Индии, Израиле, Италии и Туркменистане.

В то же время на украинском рынке бензина Россия отсутствует, тогда как значительная доля приходится на Беларусь. В прошлом году в Украине было потреблено более 2,3 миллиона тонн бензина, из которых меньше половины - собственного производства. Остальное импортировали, причем один миллион тонн бензина поступил именно из Беларуси, еще более четверти миллиона тонн - из Литвы и небольшой объем из Румынии. Украина также импортирует сырье для масла - в основном из Беларуси и РФ, говорит в разговоре с DW аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко.

В настоящее время единственный в Украине нефтеперерабатывающий завод - Кременчугский НПЗ, проектная мощность которого составляет 7,5 миллиона тонн, загружен даже не на половину, говорит директор консалтинговой компании "А-95" Куюн. Такую ситуацию он связывает с тем, что украинский рынок залит дешевым топливом из РФ и Беларуси.

Сколько стоит энергонезависимость от Беларуси и РФ

По мнению экспертов, угрозы Лукашенко должны насторожить украинское руководство и подтолкнуть его к мерам по уменьшению топливно-энергетической зависимости от Беларуси и РФ. Они призывают правительство не терять время. Тем более, как отметил Куюн, оперативно российские и белорусские поставки топлива заменить невозможно. "Надо время на заключение контрактов и логистику. Только танкер будет ехать минимум две недели. Если говорить о собственном производстве, то нужно месяц-полтора для увеличения переработки, ведь нет запасов нефти", - говорит он.

По мнению аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Сиренко, теоретически Украина могла бы полностью отказаться от горючего из Беларуси и РФ. "Хотя такого еще не делали", - добавляет он. Украина могла бы закупать топливо у соседей - в Польше и Венгрии, кроме того, Украина имеет выход к морю, благодаря чему можно закупать топливо с любой точки мира, рассуждает Сиренко.

Александр Лукашенко грозит прекратить поставки ГСМ и электроэнергии Украине

Александр Лукашенко грозит прекратить поставки ГСМ и электроэнергии Украине

"То есть, объемы топлива можно покупать любые, но вопрос цены. Конечно, логистика будет дороже. Но я хочу обратить внимание на то, что рост цены топлива на гривну-две за литр - не такая большая плата за энергонезависимость от агрессора", - аргументирует эксперт.

Также правительство могло бы помочь импортерам, например, снизив тарифы на перевалку в портах и ​​железнодорожные перевозки топлива, отмечает Куюн. "При нынешних тарифах топливо из других стран дороже российского и белорусского долларов на 50 за тонну, то есть где-то 5-7 процентов", - отметил он.

Сможет ли Беларусь обойтись без украинского рынка

В то же время опрошенные DW эксперты уверены, что потеря украинского рынка будет серьезным ударом и для Минска. По подсчетам Куюна, Украина занимает в экспорте нефтепродуктов Беларуси примерно 70 процентов.

НПЗ в Мозыре

НПЗ в Мозыре

Мозырский НПЗ в Беларуси работает в основном на Украину, а Новополоцкий НПЗ (Нафтан), работавший больше на экспорт в Европу, в этом году также переориентировался на Украину, добавляет Сиренко. "Это произошло после наложения на белорусскую нефтяную промышленность европейских санкций. Если белорусы закроют для себя украинский рынок, то я не знаю, куда будут продавать свое топливо. В Россию? Но там своего достаточно", - говорит он.

Россия же потерю украинского рынка вряд ли почувствует. "Они перерабатывают примерно 280 миллионов тонн дизтоплива в год. Поэтому два миллиона тонн в Украине - это мелочь", - отмечает Сиренко.

Электроэнергетическая независимость

Другая ситуация с электричеством. По данным украинского оператора НЭК "Укрэнерго", в прошлом году общее потребление в Украине составило почти 155 миллиардов киловатт-часов, из которых менее одного процента - белорусская и российская электроэнергия. Также между синхронно работающими энергосистемами Украины, Беларуси и России в обе стороны происходили незначительные физические перетоки электроэнергии. Кроме того, между Украиной и Беларусью осуществлялась аварийная помощь: из Беларуси поступило 13,2 миллиона киловатт-часов, а из Украины для Беларуси - 400 тысяч киловатт-часов

ЛЭП в Украине

ЛЭП в Украине

В целом Украина полностью обеспечивает себя электроэнергией, однако, если завтра Беларусь заблокирует поставки и не будет выполнять запросы на аварийную помощь, то существует риск, что в случае аварии определенный период времени будут без света некоторые промышленные потребители, отметил DW бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. "Если Беларусь не даст аварийную помощь, то уже это состояние войны для энергетиков. Такого никогда не было", - сказал он.

Тем не менее и эта зависимость должна исчезнуть в 2023 году, когда планируется отсоединение украинской энергосистемы от Беларуси и РФ и присоединение к Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E), говорит DW директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. "Присоединится ли Украина к ENTSO-E зависит от того, как проявит себя энергосистема в периоды работы в изолированном режиме, который должен продемонстрировать надежность системы", - говорит эксперт. В пресс-службе НЭК "Укрэнерго" сообщили DW, что первое тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме запланировано на вторую половину февраля, а второе - на июнь июля.

Главный эффект такой синхронизации - электроэнергетическая независимость Украины от России и Беларуси. При необходимости страна сможет получать электричество из стран ЕС.

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    Автор: Янина Мороз


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