 Санкции Минска против Киева: что теперь с бензином, шоколадом и соками? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 26.06.2021

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Украина

Санкции Минска против Киева: что теперь с бензином, шоколадом и соками?

Как отражаются на экономике Украины ограничения, введенные Беларусью? Нашлась ли замена белорусскому бензину? Какие авиакомпании летают вместо "Белавиа" над Украиной? И что с украинским шоколадом?

Ограничения на импорт из Украины в Беларусь коснулись ряда товаров, в частности, сока

Ограничения на импорт из Украины в Беларусь коснулись ряда товаров, в частности, сока

Месяц назад, 26 мая, Беларусь ввела торговые ограничения в отношении Украины. Совет министров РБ принял постановление о введении режима индивидуального лицензирования ряда украинских товаров. Оно вступило в силу через десять дней после публикации и рассчитано на полгода. Ограничения на импорт из Украины коснулись кондитерских изделий из какао, пива, фруктовых и овощных соков, строительных плит из древесины, обоев, кирпича, туалетной бумаги, сельскохозяйственных машин для обработки почвы, мебели, стиральных машин и ряда других товаров. Свое решение Минск объяснил "систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли". 

Как ограничения отразились на экономике Украины

С просьбой прокомментировать, как ограничения украинского экспорта в Беларусь отразились на текущем состоянии экономики Украины, DW обратилась в украинское министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но там посоветовали искать информацию в интернете.

Украинский шоколад попал в список санкционных товаров

Украинский шоколад попал в список "санкционных" товаров

На странице министерства можно найти лишь данные о внешней торговле Украины за 2020 год. В списке топ-15 торговых партнеров Киева в экспорте товаров и услуг Беларусь занимала восьмое место. Украина экспортировала туда товаров и услуг на 1 миллиард 444 миллиона долларов - 2,4 процента от общего объема экспорта страны в 59 миллиардов долларов. На сайте Государственной службы статистики Украины можно найти показатели и по отдельным категориям товаров, которые с мая этого года Беларусь хочет покупать в "режиме индивидуального лицензирования", скажем, шоколад и другие пищевые продукты из какао. В частности, с января по апрель 2021 года Украина экспортировала в Беларусь 1126 тонн шоколада на почти четыре миллиона долларов. Но как лицензирование изменит эту статистику, можно будет узнать лишь по итогам второго полугодия.

Что касается импорта, то в списке 15 основных импортеров в Украину Беларусь занимала в 2020 году пятое место, предоставив товаров и услуг почти на три миллиарда долларов. Это пять процентов от общего объема импорта в Украину в 59,3 миллиарда долларов.

Почти половина бензина в Украине из Беларуси

Ведущую позицию белорусского импорта в Украину составляет бензин марки А-95. По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, Украина потребляет ежемесячно 50-60 тыс. тонн такого горючего и еще - 250-260 тыс. тонн дизельного топлива. Поскольку, по его словам, на украинских заправках 45 процентов белорусского бензина, украинский потребитель почувствует любой сбой в системе поставок оттуда. 

Сергей Куюн

Сергей Куюн

В конце мая в украинской прессе появились сообщения о том, что торговые ограничения Минска могут затронуть и этот сектор. Но белорусские компании пересмотрели свои планы и объявили сначала о поставке 10 тыс. тонн, а потом и 20 тыс. тонн топлива. Как объяснил эксперт, этого было достаточно. Остальному объему украинские компании нашли альтернативные источники. "В июне приходят два танкера с топливом для сети АЗС ОККО по шесть тыс. тонн каждый. Плюс один танкер с шестью тыс. тонн для опционного рынка. Еще один танкер доставки планирует компания West Oil Group. Это поставки из Греции и Румынии. Украина также увеличила закупки топлива из Литвы. Трейдерам пришлось немного поработать, но они решили проблему с замещением. На рынке пока нет никаких проявлений дефицита", - говорит эксперт.

Кто вместо "Белавиа"?

Одновременно с ограничением торговли Киев  26 мая прекратил воздушное сообщение с Беларусью в ответ на инцидент с Ryanair с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем на борту. А с 29 мая Украина закрыла воздушное пространство уже и для самолетов с белорусской регистрацией. DW обратилась к украинской государственной компании "Украэрорух", регулирующей полеты авиакомпаний над территорией страны, с просьбой прокомментировать, как отсутствие "Белавиа" в украинском небе повлияло на бизнес украинских аэропортов.

Самолеты Белавиа больше не летают над Украиной

Самолеты "Белавиа" больше не летают над Украиной

В ответе пресс-службы "Украэроруха" сказано, что по итогам 2020 года белорусская авиакомпания "Белавиа" вошла в топ-5 по количеству полетов среди всех авиакомпаний, которые пользовались авиапространством Украины. Ее самолеты летали в аэропорты "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Харьков", "Львов" и "Одесса".

"За прошлый год "Украэрорух" обслужил 142 047 рейсов, из которых 10 644 совершила "Белавиа". За пять месяцев 2021 года (до введения запрета. - Ред.) "Белавиа" выполнила 4 700 рейсов (около семи процентов от общего количества полетов в этот период). На конец мая этого года в расписании компании было около 60 рейсов в Украину на неделю", - сообщает "Украэрорух".

Вместо белорусов - немцы и поляки

По словам руководителя компании Андрея Ярмака, его компания вместе с министерством инфраструктуры, Государственной авиаслужбой и МИД Украины работают над привлечением в воздушное пространство Украины дополнительных транзитных потоков и авиакомпаний. "Уже есть первые результаты: через воздушное пространство Украины в северном направлении, облетая Беларусь, начали выполнять полеты авиакомпании Lufthansa Group и LOT", - пишет Андрей Ярмак.

В аэропорту Львова

В аэропорту Львова

Отдельный кейс, по его словам, привлечение авиаперевозчиков для использования воздушного пространства Украины над Черным морем в западной части Симферопольского района. "Здесь с июня установлена отдельная учетная зона со специальным размером ставки. Использование этих маршрутов даст очевидные экономические преимущества для украинских и иностранных компаний", - указывает Андрей Ярмак в своем письме.

 "Украэрорух" сообщил также об активных переговорах с авиакомпаниями Европы и Персидского региона. Украина убеждает их в эффективности и безопасности полетов в этой части воздушного пространства. В целом, приостановка воздушного сообщения с Беларусью не оказала значительного влияния на статистические показатели мая 2021 года. По информации компании, с началом туристического сезона авиатрафик Украины растет, а возобновление воздушного сообщения опережает среднеевропейские показатели.

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    Автор: Янина Мороз


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