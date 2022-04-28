Фотопроект: истории украинок, бежавших в Германию от войны

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В условиях войны они приняли тяжелое решение - покинуть свою родину. Некоторые из них уезжали, не имея даже представления, где искать убежище. DW поговорила с украинскими женщинами, которые теперь живут в Германии.
Художник Aljoscha родился на востоке Украины, учился в Академии искусств в Дюссельдорфе. Он часто бывает на родине. В последний раз - в марте-апреле, когда там уже свирепствовала война.
Европарламент принял резолюцию, где осудил применение сексуального насилия как оружия в войне РФ против Украины. Он призвал страны ЕС позаботиться об особых потребностях женщин-беженцев.
"В Буче женщина похоронила свою дочь просто во дворе. Я узнала ее на фото в новостях. Где-то в другой жизни я договаривалась покупать у нее свежие куриные яйца", - пишет в своем дневнике Юлия Стаховская.