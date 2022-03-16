Фотохроника войны в Украине - 17 марта

Война в Украине - 17.03.2022

Конгрессмены и сенаторы во время обращения президента Зеленского. "Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысяч человек. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. <...> Это террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80 лет! И мы просим об ответе. Об ответе от мира. Об ответе на террор. Разве это большая просьба?".