 Фотохроника войны в Украине - 17 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 17 марта

Выступление Зеленского перед бундестагом, трагедия в Мариуполе, Байден называет Путина "военным преступником"; арест яхты Crescent, маленький носорог Киев в Чехии.

  • Берлин, 17 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    Утром 17 марта президент Украины Владимир Зеленский из Киева выступил по видеосвязи в парламенте Германии. Депутаты бундестага встретили и проводили обращение стоя и аплодисментами. Украинский лидер назвал приоритетами на переговорах с Россией завершение войны, гарантии безопасности Украине и восстановление территориальной целостности страны.

  • Берлин, 17 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    В зале заседаний перед началом выступления Владимира Зеленского. "Политики Германии, немецкий народ, я благодарю каждого, кто нас поддерживает, простых людей, помогающих украинским беженцам, журналистов, которые честно делают свою работу и показывают все то зло, которое нам причиняет Россия, немецких бизнесменов, поставивших мораль выше коммерческих интересов", - подчеркнул президент.

  • Берлин, 17 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    Украинский флаг перед зданием Рейхстага - местом пленарных заседаний бундестага. Обращаясь к канцлеру Олафу Шольцу, Зеленский призвал Германию взять на себя подобающую ей роль лидера "с тем, чтобы потомки вами гордились". "Поддержите мир, поддержите украинцев, остановите эту войну, помогите нам ее остановить", - закончил свое видеообращение президент Украины.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 17.03.2022

    В осажденном Мариуполе 16 марта в результате попадания бомбы был разрушен драмтеатр, в котором, по данным украинских властей, от бомбежек спасались от 1000 до 1500 мирных жителей. Эта спутниковая фотография, на которой видны надписи "Дети" перед зданием, сделана три дня назад.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 17.03.2022

    Здание театра в Мариуполе после бомбежки, 16 марта. В горсовете сообщили, что "самолет сбросил бомбу на здание". Обломками завалило вход в бомбоубежище, находившееся в драмтеатре. "Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении администрации.

  • Киев

    Война в Украине - 17.03.2022

    Жительница одного из многоэтажных домов, попавших под обстрел в Киеве, забирает фотографии и некоторые личные вещи из своей квартиры, 17 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 17.03.2022

    Спасатели тушат пожар после обстрела в Харькове, 16 марта.

  • Вашингтон, 16 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    Президент США Джо Байден 16 марта в ответ на вопросы журналистов в Белом доме заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". В Москве заявление назвали "недопустимой и непростительной" риторикой. Ранее Международный суд ООН потребовал немедленно прекратить военные операции. В суде заявили о "глубокой обеспокоенности" масштабами боевых действий и "человеческой трагедии в Украине".

  • Вашингтон, 16 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    16 марта президент Украины выступил по видеосвязи перед членами обеих палат Конгресса США. Один снимок этого заседания мы уже опубликовали в предыдущей фотохронике. Во время выступления также были показаны фотографии и видеокадры, документирующие обстрелы и бомбежки жилых кварталов и мирных целей в Украине.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 17.03.2022

    Конгрессмены и сенаторы во время обращения президента Зеленского. "Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысяч человек. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. <...> Это террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80 лет! И мы просим об ответе. Об ответе от мира. Об ответе на террор. Разве это большая просьба?".

  • Харьков

    Война в Украине - 17.03.2022

    Сгоревшие автомобили и разрушенные здания в Харькове, 16 марта.

  • Чернигов

    Война в Украине - 17.03.2022

    Спутниковый снимок горящих жилых домов в Чернигове, 16 марта.

  • Одесса

    Война в Украине - 17.03.2022

    Расставание на железнодорожном вокзале в Одессе, 16 марта.

  • Жешув

    Война в Украине - 17.03.2022

    Семья беженцев из Харькова в польском городе Жешув, 16 марта.

  • Медыка

    Война в Украине - 17.03.2022

    Беженцы из Украины в автобусе на польской границе. КПП Медыка, 16 марта.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 17.03.2022

    Больница в польском городе Пшемысль, отданная для временного размещения беженцев, 16 марта

  • Вроцлав

    Война в Украине - 17.03.2022

    Беженцы в польском городе Вроцлав, 16 марта.

  • Сирет

    Война в Украине - 17.03.2022

    Помогающий беженцам волонтер из Турции во время перерыва на молитву около румынского города Сирет, 16 марта.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 17.03.2022

    Протест с требованием прекратить финансировать войну России в Украине около здания банка Citibank в Нью-Йорке, 16 марта.

  • Таррагона

    Война в Украине - 17.03.2022

    Власти европейских государств продолжают накладывать арест на движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит или может принадлежать лицам, связанным с руководством России. В Испании в порту Таррагоны арестовали 135-метровую яхту Crescent. Она будет арестована до тех пор, пока власти страны не определят ее право собственности и не выяснят, подпадает ли владелец под санкции ЕС.

  • Эгельсбах

    Война в Украине - 17.03.2022

    Немецкий пилот Роланд Отто на аэродроме около гессенского Эгельсбаха готовится на частном пропеллерном самолете доставить груз помощи на польско-украинскую границу, 17 марта.

  • Эгельсбах

    Война в Украине - 17.03.2022

    Рейс по доставке медикаментов организован в рамках частной гражданской инициативы пилотов-любителей из Гессена и других жителей этого региона Германии, желающих поддержать украинцев.

  • Двур-Кралове-над-Лабем

    Война в Украине - 17.03.2022

    Этот черный носорог появился на свет в зоопарке небольшого чешского города Двур-Кралове-над-Лабем в начале месяца. 16 марта носорогу нашли имя - Киев!

  • Берлин

    Война в Украине - 17.03.2022

    Показ работ украинского дизайнера Жана Грицфельдта вечером 16 марта на Берлинской неделе моды. Коллекция создавалась уже во время войны, которую Россия начала против Украины. Проект реализовывали дистанционно. Жан Грицфельдт находится в Киеве, где старается морально поддерживать свою маму - врача детской больницы.

    Автор: Николай Пермяков


  • Берлин, 17 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    Утром 17 марта президент Украины Владимир Зеленский из Киева выступил по видеосвязи в парламенте Германии. Депутаты бундестага встретили и проводили обращение стоя и аплодисментами. Украинский лидер назвал приоритетами на переговорах с Россией завершение войны, гарантии безопасности Украине и восстановление территориальной целостности страны.

  • Берлин, 17 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    В зале заседаний перед началом выступления Владимира Зеленского. "Политики Германии, немецкий народ, я благодарю каждого, кто нас поддерживает, простых людей, помогающих украинским беженцам, журналистов, которые честно делают свою работу и показывают все то зло, которое нам причиняет Россия, немецких бизнесменов, поставивших мораль выше коммерческих интересов", - подчеркнул президент.

  • Берлин, 17 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    Украинский флаг перед зданием Рейхстага - местом пленарных заседаний бундестага. Обращаясь к канцлеру Олафу Шольцу, Зеленский призвал Германию взять на себя подобающую ей роль лидера "с тем, чтобы потомки вами гордились". "Поддержите мир, поддержите украинцев, остановите эту войну, помогите нам ее остановить", - закончил свое видеообращение президент Украины.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 17.03.2022

    В осажденном Мариуполе 16 марта в результате попадания бомбы был разрушен драмтеатр, в котором, по данным украинских властей, от бомбежек спасались от 1000 до 1500 мирных жителей. Эта спутниковая фотография, на которой видны надписи "Дети" перед зданием, сделана три дня назад.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 17.03.2022

    Здание театра в Мариуполе после бомбежки, 16 марта. В горсовете сообщили, что "самолет сбросил бомбу на здание". Обломками завалило вход в бомбоубежище, находившееся в драмтеатре. "Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении администрации.

  • Киев

    Война в Украине - 17.03.2022

    Жительница одного из многоэтажных домов, попавших под обстрел в Киеве, забирает фотографии и некоторые личные вещи из своей квартиры, 17 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 17.03.2022

    Спасатели тушат пожар после обстрела в Харькове, 16 марта.

  • Вашингтон, 16 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    Президент США Джо Байден 16 марта в ответ на вопросы журналистов в Белом доме заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". В Москве заявление назвали "недопустимой и непростительной" риторикой. Ранее Международный суд ООН потребовал немедленно прекратить военные операции. В суде заявили о "глубокой обеспокоенности" масштабами боевых действий и "человеческой трагедии в Украине".

  • Вашингтон, 16 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

    16 марта президент Украины выступил по видеосвязи перед членами обеих палат Конгресса США. Один снимок этого заседания мы уже опубликовали в предыдущей фотохронике. Во время выступления также были показаны фотографии и видеокадры, документирующие обстрелы и бомбежки жилых кварталов и мирных целей в Украине.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 17.03.2022

    Конгрессмены и сенаторы во время обращения президента Зеленского. "Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысяч человек. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. <...> Это террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80 лет! И мы просим об ответе. Об ответе от мира. Об ответе на террор. Разве это большая просьба?".

  • Харьков

    Война в Украине - 17.03.2022

    Сгоревшие автомобили и разрушенные здания в Харькове, 16 марта.

  • Чернигов

    Война в Украине - 17.03.2022

    Спутниковый снимок горящих жилых домов в Чернигове, 16 марта.

  • Одесса

    Война в Украине - 17.03.2022

    Расставание на железнодорожном вокзале в Одессе, 16 марта.

  • Жешув

    Война в Украине - 17.03.2022

    Семья беженцев из Харькова в польском городе Жешув, 16 марта.

  • Медыка

    Война в Украине - 17.03.2022

    Беженцы из Украины в автобусе на польской границе. КПП Медыка, 16 марта.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 17.03.2022

    Больница в польском городе Пшемысль, отданная для временного размещения беженцев, 16 марта

  • Вроцлав

    Война в Украине - 17.03.2022

    Беженцы в польском городе Вроцлав, 16 марта.

  • Сирет

    Война в Украине - 17.03.2022

    Помогающий беженцам волонтер из Турции во время перерыва на молитву около румынского города Сирет, 16 марта.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 17.03.2022

    Протест с требованием прекратить финансировать войну России в Украине около здания банка Citibank в Нью-Йорке, 16 марта.

  • Таррагона

    Война в Украине - 17.03.2022

    Власти европейских государств продолжают накладывать арест на движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит или может принадлежать лицам, связанным с руководством России. В Испании в порту Таррагоны арестовали 135-метровую яхту Crescent. Она будет арестована до тех пор, пока власти страны не определят ее право собственности и не выяснят, подпадает ли владелец под санкции ЕС.

  • Эгельсбах

    Война в Украине - 17.03.2022

    Немецкий пилот Роланд Отто на аэродроме около гессенского Эгельсбаха готовится на частном пропеллерном самолете доставить груз помощи на польско-украинскую границу, 17 марта.

  • Эгельсбах

    Война в Украине - 17.03.2022

    Рейс по доставке медикаментов организован в рамках частной гражданской инициативы пилотов-любителей из Гессена и других жителей этого региона Германии, желающих поддержать украинцев.

  • Двур-Кралове-над-Лабем

    Война в Украине - 17.03.2022

    Этот черный носорог появился на свет в зоопарке небольшого чешского города Двур-Кралове-над-Лабем в начале месяца. 16 марта носорогу нашли имя - Киев!

  • Берлин

    Война в Украине - 17.03.2022

    Показ работ украинского дизайнера Жана Грицфельдта вечером 16 марта на Берлинской неделе моды. Коллекция создавалась уже во время войны, которую Россия начала против Украины. Проект реализовывали дистанционно. Жан Грицфельдт находится в Киеве, где старается морально поддерживать свою маму - врача детской больницы.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
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Контекст

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