Фотохроника войны в Украине - 17 марта

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Выступление Зеленского перед бундестагом, трагедия в Мариуполе, Байден называет Путина "военным преступником"; арест яхты Crescent, маленький носорог Киев в Чехии.
В видеообращении к немецким парламентариям президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию принять дополнительные меры с тем, чтобы остановить агрессию России. Репортаж DW из бундестага.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу ее президента. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 16 марта.
DW рассказывает о том, как две одесситки с четырьмя кошками добирались из Украины в Германию, кто им помогал в пути и помогает сейчас в Германии.
Немецкие парламентарии назвали российского президента "военным преступником" и призвали правительство ФРГ увеличить поставки вооружений для украинской армии.
Такого Берлинская неделя моды еще не видела. Коллекция, которую Жан Грицфельдт показал миру, создавалась уже во время войны, которую Россия начала против Украины.
Кошки и собаки - в бомбоубежищах, на руках, плечах, в сумках, клетках, во время эвакуации, с ужасом в глазах.
"Россия должна немедленно остановить военное насилие, которое она начала 24 февраля 2022 года в Украине", - говорится в постановлении суда. Решение суда обязательно к исполнению.
По словам президента США, Америка вместе с союзниками сделает все, чтобы Путин "заплатил очень высокую цену" за войну против Украины. Вашингтон увеличивает военную помощь Киеву.
Суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить военные действия. В Мариуполе разбомбили драмтеатр с бомбоубежищем. США расширяют военную помощь Украине. Совет Европы исключил РФ из своих рядов.
Участники акции солидарности на lit.Cologne выступили против войны в Украине и против бойкота российской культуры. Фестиваль проходит до 26 марта.
Крупнейший современный композитор, вынужденно покинувший родной Киев, поговорил с DW о войне против его страны - Украины, об украинской музыке и о бойкоте русской культуры.
С началом войны в белорусские медучреждения стали поступать раненые российские военные. Но известно об этом крайне мало. Почему, куда и с какими травмами их госпитализируют? Что удалось узнать DW.
Разрушенные квартиры, дома и города; оборванные жизни; лица беженцев, среди которых 1,4 миллиона - дети; оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.