Фотохроника войны в Украине - 16 марта

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Киев после обстрелов - разрушенные дома и уборка в квартирах; делегация стран ЕС у Владимира Зеленского; фотографии из Харькова и Львова; японские журавлики мира для Украины.
ЕС и Великобритания расширили санкции против РФ. Россия заявила о выходе из Совета Европы. ЕС и G7 лишили Москву привилегированного статуса в торговле. Число украинских беженцев превысило 3 миллиона.
Россияне будут готовы слышать правду о войне в Украине, когда их жизнь изменится так, что даже госпропаганда будет бессильна. Проблемы в экономике и гробы из Украины это ускорят, пишет Иван Преображенский.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 16 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 15 марта.
Международные компании сворачивают деятельность в России на фоне войны в Украине. Крупнейшим иностранным работодателем россиян является McDonalds, сообщает Forbes.
Президент Украины Зеленский 17 марта обратится с видеопосланием к депутатам бундестага. Посол Украины в ФРГ Мельник считает, что канцлер Шольц должен сразу после этого выступить с правительственным заявлением.
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций за войну России против Украины. DW рассказывает, какие продукты роскоши теперь запрещено поставлять в РФ и как ЕС будет тормозить развитие российской энергетики.