Фотохроника войны в Украине - 15 марта

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Разрушенные квартиры, дома и города; оборванные жизни; лица беженцев, среди которых 1,4 миллиона - дети; оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.
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