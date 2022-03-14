Фотохроника войны в Украине - 15 марта

Война в Украине - 15.03.2022

Пожилая женщина - жительница одного из подвергшихся обстрелу многоэтажных жилых домов в столице Украины Киеве, 15 марта. Также в этой хронике - фотографии погибших мирных жителей; разрушенные квартиры, дома и города; лица беженцев из Украины, среди которых уже около 1,4 миллиона детей; акция в прямом эфире Первого канала; военный оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.