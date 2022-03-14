 Фотохроника войны в Украине - 15 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 15 марта

Разрушенные квартиры, дома и города; оборванные жизни; лица беженцев, среди которых 1,4 миллиона - дети; оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Пожилая женщина - жительница одного из подвергшихся обстрелу многоэтажных жилых домов в столице Украины Киеве, 15 марта. Также в этой хронике - фотографии погибших мирных жителей; разрушенные квартиры, дома и города; лица беженцев из Украины, среди которых уже около 1,4 миллиона детей; акция в прямом эфире Первого канала; военный оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Спасатели тушат пожар в жилом районе Киева, 15 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Квартира в доме, попавшем под обстрел в Киеве накануне, 14 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Тела погибших жителей Киева, 14 марта. По данным ООН на начало этой недели, за время боевых действий на территории Украины погибло как минимум 630 мирных жителей, 1125 человек ранено. При этом власти осажденного Мариуполя сообщают уже о 2187 погибших жителях только в этом городе.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Мэр Киева Виталий Кличко на месте спасательных работ, 14 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Утро после обстрела в Киеве, 15 марта. Вечером этого дня, во вторник, в городе вступает в силу 35-часовой комендантский час - до 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Столица Украины готова к обороне. Один из блокпостов, 14 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 15.03.2022

    Российские войска также продолжают обстреливать и бомбить другие украинские города. Эта фотография сделана в Харькове 14 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 15.03.2022

    Разрушенный жилой дом в центре Харькова, 14 марта.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 15.03.2022

    Горящие дома в Мариуполе, 14 марта. Фотография распространена отдельным отрядом "Азов" Национальной гвардии Украины.

  • Донецк

    Война в Украине - 15.03.2022

    Фотография из Донецка, над которым, как утверждает российская сторона, 14 марта была сбита украинская ракета "Точка У". По данным администрации города, в результате падения обломков здесь погибли 20 человек.

  • Владивосток

    Война в Украине - 15.03.2022

    На пустой площади. Выстроившиеся в символ "V" музыканты российского военного оркестра во Владивостоке, 15 марта.

  • Гамбург

    Война в Украине - 15.03.2022

    "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Акция протеста редактора Марины Овсянниковой во время эфира новостной программы российского Первого канала 14 марта вызвала активную реакцию в соцсетях - от поддержки до утверждений, что акция не могла состояться в прямом эфире…

  • Попасная

    Война в Украине - 15.03.2022

    Одна из фотографий военной техники РФ в Украине, распространяемых государственным агентством ТАСС. Около города Попасная в Луганской области, 14 марта.

  • Лубны

    Война в Украине - 15.03.2022

    "Русский танк. Конотопские ведьмы в действии". Плакат в городе Лубны Полтавской области Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 15.03.2022

    Украинский военный патруль во Львове, 14 марта.

  • Львов, 14 марта

    Война в Украине - 15.03.2022

    Швейная мастерская во Львове перешла на изготовление украинских флагов и сумок для оказания первой помощи.

  • Медыка, 14 марта

    Война в Украине - 15.03.2022

    КПП Медыка на границе с Польшей. С начала войны из Украины уехали уже более трех миллионов беженцев. Об этом 15 марта сообщила Международная организация по миграции (МОМ) - подразделение ООН.

  • Медыка

    Война в Украине - 15.03.2022

    Еще один снимок из польского села Медыка. По данным ООН, почти половина украинских беженцев - дети.

  • Брюссель

    Война в Украине - 15.03.2022

    Учитывая масштабы и скорость данного процесса, речь идет о крупнейшем миграционном кризисе после Второй мировой войны, - говорится в заявлении МОМ. Этот снимок - из столицы Бельгии Брюсселя.

  • Сирет

    Война в Украине - 15.03.2022

    Автобус на украино-румынской границе. "В среднем за последние 20 дней в Украине становились беженцами более 70 тысяч детей в день", - заявил представитель Международной организации по миграции Пол Диллон.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Пожилая женщина - жительница одного из подвергшихся обстрелу многоэтажных жилых домов в столице Украины Киеве, 15 марта. Также в этой хронике - фотографии погибших мирных жителей; разрушенные квартиры, дома и города; лица беженцев из Украины, среди которых уже около 1,4 миллиона детей; акция в прямом эфире Первого канала; военный оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Спасатели тушат пожар в жилом районе Киева, 15 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Квартира в доме, попавшем под обстрел в Киеве накануне, 14 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Тела погибших жителей Киева, 14 марта. По данным ООН на начало этой недели, за время боевых действий на территории Украины погибло как минимум 630 мирных жителей, 1125 человек ранено. При этом власти осажденного Мариуполя сообщают уже о 2187 погибших жителях только в этом городе.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Мэр Киева Виталий Кличко на месте спасательных работ, 14 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Утро после обстрела в Киеве, 15 марта. Вечером этого дня, во вторник, в городе вступает в силу 35-часовой комендантский час - до 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Столица Украины готова к обороне. Один из блокпостов, 14 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 15.03.2022

    Российские войска также продолжают обстреливать и бомбить другие украинские города. Эта фотография сделана в Харькове 14 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 15.03.2022

    Разрушенный жилой дом в центре Харькова, 14 марта.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 15.03.2022

    Горящие дома в Мариуполе, 14 марта. Фотография распространена отдельным отрядом "Азов" Национальной гвардии Украины.

  • Донецк

    Война в Украине - 15.03.2022

    Фотография из Донецка, над которым, как утверждает российская сторона, 14 марта была сбита украинская ракета "Точка У". По данным администрации города, в результате падения обломков здесь погибли 20 человек.

  • Владивосток

    Война в Украине - 15.03.2022

    На пустой площади. Выстроившиеся в символ "V" музыканты российского военного оркестра во Владивостоке, 15 марта.

  • Гамбург

    Война в Украине - 15.03.2022

    "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Акция протеста редактора Марины Овсянниковой во время эфира новостной программы российского Первого канала 14 марта вызвала активную реакцию в соцсетях - от поддержки до утверждений, что акция не могла состояться в прямом эфире…

  • Попасная

    Война в Украине - 15.03.2022

    Одна из фотографий военной техники РФ в Украине, распространяемых государственным агентством ТАСС. Около города Попасная в Луганской области, 14 марта.

  • Лубны

    Война в Украине - 15.03.2022

    "Русский танк. Конотопские ведьмы в действии". Плакат в городе Лубны Полтавской области Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 15.03.2022

    Украинский военный патруль во Львове, 14 марта.

  • Львов, 14 марта

    Война в Украине - 15.03.2022

    Швейная мастерская во Львове перешла на изготовление украинских флагов и сумок для оказания первой помощи.

  • Медыка, 14 марта

    Война в Украине - 15.03.2022

    КПП Медыка на границе с Польшей. С начала войны из Украины уехали уже более трех миллионов беженцев. Об этом 15 марта сообщила Международная организация по миграции (МОМ) - подразделение ООН.

  • Медыка

    Война в Украине - 15.03.2022

    Еще один снимок из польского села Медыка. По данным ООН, почти половина украинских беженцев - дети.

  • Брюссель

    Война в Украине - 15.03.2022

    Учитывая масштабы и скорость данного процесса, речь идет о крупнейшем миграционном кризисе после Второй мировой войны, - говорится в заявлении МОМ. Этот снимок - из столицы Бельгии Брюсселя.

  • Сирет

    Война в Украине - 15.03.2022

    Автобус на украино-румынской границе. "В среднем за последние 20 дней в Украине становились беженцами более 70 тысяч детей в день", - заявил представитель Международной организации по миграции Пол Диллон.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине - 14 марта
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• Война России против Украины

Контекст

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