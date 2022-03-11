Фотохроника войны в Украине - 14 марта

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Киев после обстрелов, разрушенные Волноваха и Мариуполь, демонстрации в Германии, акции протеста в России и мурал с Зеленским в Париже.
После нападения России на Украину из Беларуси стали массово уезжать мужчины, которые опасаются военного призыва. Истории белорусов, которые не хотят воевать против Украины - у DW.
Meta выступает против русофобии, подчеркнул вице-президент компании Ник Клегг. Россия возбудила уголовное дело против Meta из-за публикации призывов к насилию на фоне войны в Украине.
О намерении заблокировать Instagram российские власти заявили 11 марта на фоне решения руководства соцсети разрешить публикацию обезличенных призывов к насилию в отношении военных РФ в Украине.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 14 марта.
На Чернобыльской АЭС возобновили энергоснабжение. В городах Германии прошли многотысячные акции протеста против войны в Украине. Между тем военные действия продолжаются. В Ирпене убит американский журналист.
Во многих городах Германии вновь прошли массовые акции против войны России в Украине. Участники антивоенных акций требуют проведения мирных переговоров и прекращения войны.
В ряде городов России начались антивоенные акции. Их участников задерживают. Общее число задержанных пока неизвестно.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 13 марта.