Фонд Сороса уходит из Кыргызстана. Что будет с другими НКО?

Первое НКО уходит из Кыргызстана в связи принятием закона об "иностранных представителях": фонд Сороса объявил о прекращении своей деятельности на территории КР 15 апреля 2024 года. В официальном заявлении говорится, что Фонд "Сорос-Кыргызстан" (ФСК) является местной некоммерческой организацией, управляемой гражданами КР, но получает финансирование из-за рубежа, что неизбежно подвергнет его новым законодательным ограничениям.

Исполнительный директор ФСК Нуриана Картанбаева подчеркивает, что фонд - грантодающая организация, и с принятием закона это создает совершенно другие риски, чем оно бы создавало для организаций, которые не являются грантодающими. "Здесь такая связка, если наша организация в рамках данного закона попала бы под какие-то санкции, то сразу автоматом это отразилось бы на всех наших проектах, это около 40-50 проектов ежегодно", - поясняет она.

Нуриана Картамбаева Фото: Privat

Рассказывая о деятельности фонда, Нуриана вспоминает, что было много разных проектов, от стипендий и трэвел-грантов для участия в конференциях и симпозиумах, до больших системных проектов. По ее словам, фонд больше всего известен своим вкладом в сферу образования: "Это был очень заметный вклад, потому что Фонд "Сорос-Кыргызстан" был основан в 1993 году, как раз после распада Советского Союза. Было много социально-экономических проблем". К примеру, фонд инвестировал в программы по повышению квалификации учителей, в приобретение оборудования, а также в перевод и издание учебников. Помимо этого, реализовывались проекты в сфере здравоохранения, правосудия и уголовного судопроизводства, осуществлялась поддержка IT-сектора и других направлений.

Что касается текущих проектов, то в начале нынешнего года было порядка 40-50 действующих, часть из них уже завершена, а другая часть - около половины - на этапе завершения. Исполнительный директор ФСК выражает надежду, что работа по проектам продолжится, ведь партнеры фонда будут искать другие источники финансирования.

"Максимально безболезненно завершить проекты"

Однако 11 штатным сотрудникам ФСК нужно будет искать новое место работы: большая часть из них завершит работу в конце мая, и несколько из них останутся до ликвидации организации. В числе тех, кто покинет фонд в мае, менеджер программы свободы слова и самовыражения Айгуль Аджиева. Она узнала о закрытии фонда за несколько недель до официального объявления. Айгуль говорит, что, в первую очередь, ей важно закончить работу в ФСК и максимально безболезненно для партнеров завершить проекты. "Сейчас сложно говорить, как это будет... Здесь была хорошая команда, слаженный коллектив, и поэтому, конечно, грустно, что это теряется. А так мы настраиваемся на то, что нужно двигаться дальше".

Основатель фонда Open Society Foundations, меценат Джордж Сорос и его сын Алекс Сорос (февраль 2023) Фото: Alex Soros via Twitter/REUTERS

Другой сотрудник ФСК - Данияр (имя изменено) полагает, что новый закон будет мешать и другим организациям осуществлять какие-то инициативы, "потому что это довольно рискованно для граждан Кыргызстана". Он отмечает уникальность фонда, которая заключалась в том, что организацией управляли сами кыргызстанцы. Это делало ее автономной и способствовало реализации проектов, которые зарождались в самом в Кыргызстане, а не внедрялись извне. Собеседник признается, что на данный момент из-за того, что сейчас много дел по ликвидации организации, у него не было времени на поиск работы. Но он уверен, что опыт, полученный в фонде, поможет ему реализовать себя в будущем.

ФСК - не последняя организация, которая уйдет из страны?

Независимый политолог Айжан Шаршенова считает, что прекращение деятельности фонда Сороса негативно отразится на обществе, гражданском секторе и имидже страны. Она указывает на то, что "гражданский сектор Кыргызстана был и пока остается наиболее открытым, активным и динамичным в Центральной Азии, во многом благодаря тому, что в стране существуют различные источники финансирования. То есть, ни одна НКО не зависит полностью только от одного донора или источника финансирования, и поэтому имеет определенный уровень свободы в своей работе. Если ценности НКО не соотносятся с ценностями донора, у НКО есть возможность выбора. С уходом фонда простор выбора сокращается".

Политолог полагает, что в Кыргызстане нет организаций, способных заменить Фонд "Сорос-Кыргызстан" с точки зрения их деятельности. "Каждая организация уникальна, у каждой есть свой ДНК - ценности, цели, организационная структура, методы финансирования… За тридцать лет фонд Сороса создал свое уникальное поле работы. Я не думаю, что кто-то их заменит - кто еще захочет тратить свои средства на страну и общество, которым это не нужно?".

Айжан Шаршенова Фото: Privat

По мнению Шаршеновой, вполне вероятно, что ФСК - не последняя организация, которая уйдет из страны. "Международным организациям гораздо проще просто уйти, чем пытаться разобраться с новым правовым полем и нести дополнительную ответственность за своих местных партнеров. Все, конечно, не уйдут, но небольшие организации и частные фонды, скорее всего, могут закрыться, поскольку у них просто не будет возможности продолжать", - уточняет она.

Вместе с тем, политолог замечает, что неформально в среде гражданского общества уже идут разговоры о сокращении деятельности, а ситуация в целом стала гораздо менее открытой.

Из-за нового закона НКО ввели самоцензуру

В нынешних условиях представители НКО согласились дать комментарий DW только на условиях анонимности. Так, представительница гражданского сектора Айнура (имя изменено) говорит, что из-за принятого закона, несмотря на то, что их организация не попадает под политическую деятельность, им пришлось тщательно пересмотреть все свои активности: "Если ранее наша организация оказывала содействие в разработке, пересмотре каких-то нормативно-правовых документов, то сейчас это может, как нам сказали юристы, истолковываться, как вмешательство и как политическая деятельность".

Айнура поясняет, что меняется сам подход: "Мы сейчас можем вести переговоры только после обращения самих государственных организаций к нам. То есть, если есть обращение, то мы оказываем содействие". К тому же, она говорит о том, что теперь функции НКО сводятся только к услугам в социальной сфере: "Допустим, если наши наблюдения, наш мониторинг показывает, что есть проблема в доступе к услугам, то наши последующие обращения могут быть расценены как адвокации, как давление".

Представитель другого НКО Кайрат (имя изменено) подтверждает, что размытые формулировки в законе вызывают большую настороженность, и это уже начало приводить к самоцензуре. Он рассказывает, что НКО, работающие в сфере здравоохранения, стали исключать из своей деятельности защиту прав людей с различными заболеваниями. Кайрат обращает внимание на то, что "через НКО проводилось много мероприятий, которые помогали там, где не справлялось государство". К примеру, сопровождение больных, предоставление реабилитационных центров, гуманитарной помощи. Но Кайрат предполагает, что такие проекты могут начать сокращаться в следующем году, когда доноры пересмотрят свои стратегии, потому что одно из условий международных организаций в том, что одновременно с предоставлением услуг должна обеспечиваться защита прав тех групп, которые они поддерживают. Собеседник отмечает, что, по сути, самоцензура приводит к тому, что не вскрываются проблемы, которые есть сейчас на местах.