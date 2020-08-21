Немецкие врачи считают Навального транспортабельным

Немецкие врачи, прилетевшие минувшей ночью в Омск, чтобы увезти российского политика Алексея Навального на лечение в Берлин, считают, что он находится в достаточно хорошем состоянии для транспортировки по воздуху. Об этом в пятницу, 21 августа, заявили в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за Навальным из Германии в Россию.

"Мы получили сообщение от команды немецких медиков о том, что они могут и хотят перевезти г-на Навального в Берлин, и что такое же и желание его семьи, - говорится в сообщении организации. - Российские власти заявляют, что они проконсультировались с немецкими врачами и что ему небезопасно путешествовать. Это неверно".

Ранее главврач омской больницы скорой помощи №1, где находится оппозиционер, Александр Мураховский сказал, что на "консилиуме с немецкими врачами" было принято решение оставить Алексея Навального в Омске до стабилизации состояния. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш назвала это заявление "грубой ложью", добавив, что омские медики пытаются "создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение".

Ярмыш отметила также, что немецкие реаниматологи, осмотрев Навального, пришли к выводу, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику "Шарите" в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Аренду самолета финансировал фонд Зимина

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков выразил благодарность тем, кто помог финансировать аренду самолета. "Мы очень благодарны Борису Зимину и фонду Зимина, который взял на себя эти огромные и неподъемные для нас расходы", - заявил он в интервью корреспонденту DW в Берлине после пресс-конференции в Cinema for Peace Foundation.

Врачи в Омске утверждают, что состояние здоровья Алексея Навального не позволяет перевозить его. Политик находится в коме вторые сутки, ему стало плохо в самолете из Томска в Москву после того, как он выпил, по мнению его союзников, отравленный чай.

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