 Финляндия значительно увеличит оборонные расходы | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2022

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Европа

Финляндия значительно увеличит оборонные расходы

На фоне войны России против Украины Финляндия выделит дополнительные 2,2 млрд евро на военные расходы. Война в Европе коренным образом изменила ситуацию с безопасностью, заявили в Хельсинке.

Финский солдат

Финляндия объявила о значительном увеличении военных расходов в связи с военным вторжением России в Украину. "Война в Европе коренным образом изменила нашу среду безопасности", - заявил во вторник, 5 апреля министр обороны Антти Кайкконен.

Дополнительные средства на общую сумму 2,2 млрд евро будут распределены на четыре года, при этом в 2023 году на нужды обороны будет добавлено 788 млн евро, а затем по 408 млн евро в год до 2026 года.

У Финляндии - самая длинная сухопутная граница с РФ среди европейских стран

Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией среди европейских стран, ее протяженность составляет около 1300 км. После начала войны, развязанной РФ против Украины, власти в Хельсинки провели несколько встреч с американскими партнерами по вопросам финской обороны и безопасности.

Бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб в интервью DW в конце марта заявил, что его страна в ближайшее время может подать заявку на вступление в НАТО. На фоне войны в РФ в Украине в Финляндии произошло кардинальное изменение общественных настроений. Если раньше 50% респондентов были против присоединения, а 20% - за, то теперь 62% - за и 16% - против, отметил он.

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    Автор: Николай Пермяков


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