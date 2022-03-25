 Экс-премьер: Финляндия может вскоре подать заявку на вступление в НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 25.03.2022

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Европа

Экс-премьер: Финляндия может вскоре подать заявку на вступление в НАТО

По мнению Стубба, подача Финляндией заявки на вступление в НАТО - вопрос нескольких месяцев. По словам экс-премьера, в последнее время общественное мнение на этот счет кардинально поменялось в пользу присоединения.

Александер Стубб (фото из архива)

Александер Стубб (фото из архива)

Финляндия, сейчас сохраняющая нейтральный статус, может вскоре подать заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Такое мнение в беседе с DW в четверг, 24 марта, высказал бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб.

"Прогнозирую, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО", - отметил он. По мнению экс-главы кабмина, это, по всей видимости, произойдет не через несколько дней и недель, а через "несколько месяцев".

По словам Стубба на фоне войны в РФ в Украине в Финляндии произошло кардинальное изменение общественных настроений. Если раньше 50% респондентов были против присоединения, а 20% - за, то теперь 62% - за и 16% - против, отметил он.

Бывший премьер напомнил, что для принятия подобного решения вопрос должен быть проведен через парламент. "В конце концов мы вступим в НАТО", - уверен он.

Стубб: Населением Финляндии движет рациональный страх

 Александер Стубб напомнил, что выступает в поддержку подобного сценария с 1995 года и на тот период был в меньшинстве. "Но сейчас я думаю, что нашим населением по праву движет то, что я называю рациональным страхом", - отметил он. По словам экс-премьера, страна не хочет снова "остаться в одиночестве", как это было во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов. "Поэтому население выступает за членство в НАТО", - резюмировал он.

Свыше 1000 км границы с РФ

Финляндию от России страну отделяет граница протяженностью в 1300 км. "Мы в любом случае рады, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к другим государствам, у Финляндии есть вариант вступления в НАТО, если мы этого захотим и будем технически к этому готовы", - отметил в феврале глава МИД этой страны Пекка Хаависто.

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    Автор: Кристофер Бобин, Александра Ёлкина


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