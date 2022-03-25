Экс-премьер: Финляндия может вскоре подать заявку на вступление в НАТО

Финляндия, сейчас сохраняющая нейтральный статус, может вскоре подать заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Такое мнение в беседе с DW в четверг, 24 марта, высказал бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб.

"Прогнозирую, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО", - отметил он. По мнению экс-главы кабмина, это, по всей видимости, произойдет не через несколько дней и недель, а через "несколько месяцев".

По словам Стубба на фоне войны в РФ в Украине в Финляндии произошло кардинальное изменение общественных настроений. Если раньше 50% респондентов были против присоединения, а 20% - за, то теперь 62% - за и 16% - против, отметил он.

Бывший премьер напомнил, что для принятия подобного решения вопрос должен быть проведен через парламент. "В конце концов мы вступим в НАТО", - уверен он.

Стубб: Населением Финляндии движет рациональный страх

Александер Стубб напомнил, что выступает в поддержку подобного сценария с 1995 года и на тот период был в меньшинстве. "Но сейчас я думаю, что нашим населением по праву движет то, что я называю рациональным страхом", - отметил он. По словам экс-премьера, страна не хочет снова "остаться в одиночестве", как это было во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов. "Поэтому население выступает за членство в НАТО", - резюмировал он.

Свыше 1000 км границы с РФ

Финляндию от России страну отделяет граница протяженностью в 1300 км. "Мы в любом случае рады, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к другим государствам, у Финляндии есть вариант вступления в НАТО, если мы этого захотим и будем технически к этому готовы", - отметил в феврале глава МИД этой страны Пекка Хаависто.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Украина, изможденная войной Номер с видом на противника Солдат украинской армии наблюдает за позициями сепаратистов через пробитое снарядом отверстие в стене бывшего санатория в окрестностях Мариуполя. Несмотря на перемирие, перестрелки здесь происходят ежедневно. Задача украинской армии - удерживать подступы к Мариуполю, который обеспечил бы самопровозглашенные республики промышленными мощностями и стал бы сухопутным мостом между Россией и Крымом.

Украина, изможденная войной Потерянный рай Украинский солдат патрулирует руины Широкино в пяти километрах от Мариуполя. Курортный поселок на побережье Азовского моря был практически полностью разрушен в ходе августовских боев. Ранее сюда каждое лето приезжали тысячи туристов. Теперь же через поселок проходит линия разграничения между сепаратистами и украинской армией, под контролем которой находится Мариуполь.

Украина, изможденная войной Постоянная боеготовность Военно-морская станция "Тигр" в окрестностях Мариуполя состоит из системы траншей, напоминающих окопы Первой мировой. Непрекращающиеся обстрелы и снайперский огонь вдоль линии фронта заставляют военных находиться в постоянной боеготовности. Земляные и деревянные траншеи и бункеры служат им не только защитой, но и домом.

Украина, изможденная войной Частичная мобилизация Солдат украинской армии бреется осенним утром в 500 метрах от позиций сепаратистов вблизи Донецка. Летом 2014 года на Украине была объявлена частичная мобилизация, в результате которой численность армии увеличилась со 130 до 280 тысяч человек. Теперь мужчины, призванные в армию, удерживают 200-километровую линию противостояния, протянувшуюся от морского побережья до украинских степей.

Украина, изможденная войной Из кино на войну 31-летняя актриса Алла записалась в армию добровольцем и служит в центре гражданско-военного сотрудничества в Мариуполе. Его сотрудники оказывают гуманитарную помощь мирному населению в зоне конфликта и медицинскую помощь военным. "Мой друг офицер сказал, что во время войны я должна служить своей родине. И я согласилась", - говорит Алла.

Украина, изможденная войной Короткий перерыв У Аллы на кровати лежит противотанковый гранатомет. Проведя весь день на передовой и ополоснувшись водой из бутылки, она заходит в Facebook. Алла живет в дачном доме на Азовском побережье вместе с 20 мужчинами. Ее товарищи выделили ей в комнате отдельный уголок, отгородив его книжными шкафами и душевыми занавесками. "Они хорошие парни, мои друзья, я доверяю им", - говорит Алла.

Украина, изможденная войной Международная помощь Канадские медики-волонтеры оперируют украинских военных в киевском военном госпитале. Группа из 40 человек приехала сюда, чтобы проводить сложные операции, которые не могут делать местные хирурги. Граждане Канады и других стран с большой украинской диаспорой пытаются залатать технические и финансовые дыры, появившиеся на Украине в результате войны.

Украина, изможденная войной Шрамы войны 28-летний Андрей, призывник из Киева, подорвался на мине в Донецкой области. Сейчас он ожидает пластической операции: канадские медики уменьшат шрамы и вытащат из его лица осколки. Они настолько крупные, что парень может приставить к щеке и лбу магниты. До войны у Андрея был собственный бизнес по продаже спутниковых антенн. Ему осталось отслужить еще 12 месяцев, потом он вернется к своей работе.

Украина, изможденная войной Домашний фронт Катя сидит в своей киевской квартире, где она теперь живет одна с двумя дочерьми - двухлетней Дашей и девятилетней Аней. Ее муж призван в армию и сейчас несет службу возле Мариуполя. "Мне очень плохо здесь без него. Мне не нужен большой дом или много денег - мне нужно, чтобы мой муж был рядом и воспитывал своих дочерей", - говорит она.

Украина, изможденная войной Дом на фронте Муж Кати - 29-летний Максим - сидит на кровати в подземном бункере на линии боевых действий в окрестностях Мариуполя. Здесь он уже три месяца. До мобилизации Максим импортировал одежду из Германии и продавал ее в Киеве. Все три его магазина сейчас закрыты: после возвращения ему предстоит заново наладить бизнес и возобновить деловые контакты.

Украина, изможденная войной Иллюзорный мир Солдат правительственных войск несет службу на КПП в Донецке. Несмотря на режим прекращения огня и отсутствие открытых военных действий здесь ежедневно происходят перестрелки. Автор: Кристофер Бобин, Александра Ёлкина

