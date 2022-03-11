СМИ Скандинавии начали переводить тексты о войне в Украине на русский

Крупнейшие газеты Дании, Финляндии и Швеции - Politiken, Helsingin Sanomat и Dagens Nyheter - начали переводить на русский язык материалы, касающиеся тем вокруг войны России и Украины. "Граждане России также должны иметь право на независимую информацию", - говорится в их совместном заявлении, обнародованном в четверг, 10 марта.

Главные редакторы трех газет упрекнули российские власти в попытке "всеми способами скрыть достоверную информацию от своих граждан, окутывая их пропагандой". В этой связи они упоминают закрытие телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы" по требованию Генпрокуратуры РФ и задержания журналистов на антивоенных акциях.

"Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, а миллионы украинцев были вынуждены бежать из своей страны", - сказано в заявлении изданий.

Наказание за сообщения об армии РФ не по официальным источникам

4 марта в России был принят закон, предусматривающий уголовное наказание за иное, чем официальная точка зрения, освещение военных действий Москвы. Согласно новой норме, "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ", будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей".

Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях срок лишения свободы может составить до 15 лет. После принятия этих поправок целый ряд зарубежных СМИ объявили, что приостанавливают свою деятельность в России.

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