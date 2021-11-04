Фигуранты "ростовского дела" о тюрьме и деньгах от Навального

Ян Сидоров и Влад Мордасов 3 ноября 2021 года вышли на свободу после четырех лет в заключении, к которым их приговорили по так называемому "ростовскому делу" - после пикета в поддержку жителей Ростова-на-Дону, пострадавших от сильного пожара летом 2017 года. Эту акцию власти квалифицировали как попытку организации массовых беспорядков. В беседе с DW молодые люди рассказали о жизни в колонии и своих планах после освобождения, а также прокомментировали решение Алексея Навального передать им денежную часть премии имени Бориса Немцова.

На момент задержания студенту третьего курса филиала РАНХиГС в Ростове-на-Дону Яну Сидорову было 18 лет, сегодня ему 22 года. По словам молодого человека, за четыре года, проведенных в заключении, "и убеждения, и мысли, и взгляд на мир" у него сильно изменились. "Ведь дело не только в том, что прошло много времени. Я полностью поменял обстановку. Попав в тюрьму, я познакомился со многими людьми и понял, что моя ситуация - вовсе не исключение", - говорит Ян в беседе с DW, подразумевая случаи, когда в тюрьме оказываются невиновные, или суд выносит приговор по более серьезной статье, чем та, которая соответствует проступку.

В СИЗО №1 Ростова-на-Дону, где Ян провел 27 месяцев до того, как попал в колонию, кроме прочих заключенных, содержались сторонники организации "Хизб ут-Тахрир", обвиняемые по статье о терроризме, а также несколько "свидетелей Иеговы". С некоторыми из них молодому человеку удалось тогда пообщаться лично.

"Особое" отношение к политзаключенным

По словам Яна Сидорова, в колонии его не пытались изолировать от других, он не сталкивался с "особым" отношением к себе со стороны заключенных, которые нормально с ним общались: "Конечно, многих удивляла моя статья, мое дело… Но в целом это никак не влияло. Больше влияли личные отношения, которые удавалось выстраивать с окружающими, - говорит Ян. - Я понял, что есть люди, которым не безразлична судьба других".

Яна Сидоров

С персоналом колонии младшего звена проблем у Яна не возникало. Что касается высокопоставленных сотрудников, то молодой человек не исключает, что у них было "определенное внимание" к его делу, основанное на каких-то внутренних распоряжениях, именно поэтому они и искали возможность "прицепиться".

Штрафной изолятор за невыход на зарядку

Однажды, в июне 2021 года, Сидорова, по его словам, закрыли на 10 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) за то, что он был одет "не по форме". Тогда Ян не успел переодеться, вернувшись с занятий спортом. Он вспоминает, что к заключенным пришла "целая процессия" из дежурного, "опера" и других сотрудников колонии и сразу направилась к нему, хотя он был не единственным, кто еще не успел переодеться.

Позже, за три недели до выхода из колонии, молодого человека вызвали на дисциплинарную комиссию и отправили на 7 суток в штрафной изолятор за невыход на зарядку. Сразу после ШИЗО его перевели в строгие условия отбывания наказания (СУОН). При выходе осужденного из штрафного изолятора существует возможность поместить его как "злостного нарушителя" под административный надзор. Именно с таким исковым заявлением обратилась в суд администрация колонии. В свою очередь, адвокат Яна обжаловал в прокуратуре решение отправить его подзащитного в штрафной изолятор за невыход на зарядку. 1 ноября прокурор по надзору удовлетворил эту жалобу, а вечером того же дня Яна перевели в обычную жилую зону колонии. 2 ноября колония отозвала свой иск.

О деньгах от Навального

Комментируя решение Навального отдать ему и другим политзаключенным денежную часть премии имени Бориса Немцова, Ян говорит, что эта новость его очень удивила. "Это было благородно с его стороны", - считает он. Большую часть полученной им суммы молодой человек собирается потратить на восстановление здоровья, пошатнувшегося в колонии: "Эти деньги нам очень помогут".

Алексей Навальный в суде, июнь 2021 года

Дома, в Краснодаре, после освобождения Ян еще не был. Ближайшие несколько дней он собирается провести в Москве. В планах Яна - посвятить себя правозащитной деятельности. Его мама, Надежда Сидорова, уже более года сотрудничает с правозащитным проектом "Открытое пространство", пытаясь оказать помощь семьям, находящимся в подобной ситуации.

Полторы сумки писем

Влад Мордасов, которому в этом году исполнилось 25 лет, признается, что за прошедшие четыре года он "сильно повзрослел" и стал "более серьезным, более ответственным и более осторожным". В ИК-9 Шахты, где он находился, было мало молодежи, зато много времени для размышлений.

Как и Ян Сидоров, с которым он тесно общался еще во время судебных разбирательств, Влад мечтает посвятить себя правозащитной деятельности. "Иначе получится, что все было зря, - подчеркивает он. - Зная, как выглядит исправительная система изнутри, можно поддержать тех, кто находится там до сих пор".

Влад Мордасов (слева) с мамой и братом Русланом в день освобождения из колонии

По словам Влада, ни другие заключенные, ни сотрудники администрации колонии не относились к нему предвзято: "Это были нормальные, человеческие отношения". С сокамерниками в СИЗО ему тоже повезло: увидев, как он молод, они помогли ему освоиться, дали много полезных советов.

В колонии Влад, по его словам, много читал, в частности, "Новую газету". Иногда ему приносили пачки с номерами сразу за две недели. "Нужно было успеть проштудировать их, пока я не получу новую. Плюс было много других интересующихся заключенных. Надо было выдавать им газеты, следить за очередью и за тем, чтобы эти газеты не скурили", - вспоминает Влад.

Читал он и книги, тоже в огромных количествах - от произведений Джека Лондона и Ремарка до учебника по политологии. Иногда книги были в посылках от людей со всей России, которые хотели его поддержать. Влад говорит, что при освобождении он унес с собой полторы сумки писем: "Я сохранил их все".

Что касается"премии от Навального", то, узнав о ней, Влад очень обрадовался: "Это была своевременная помощь". Часть денег Мордасов потратил еще в колонии - на приобретение необходимых вещей, передачки. Из оставшейся суммы был куплен билет в Москву, куда Влад отправляется уже 5 ноября для встречи с Яном и рядом правозащитников.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

