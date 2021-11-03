В России освобождены фигуранты "ростовского дела" Сидоров и Мордасов

Ян Сидоров и Владислав Мордасов были осуждены за акцию протеста в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они провели акцию с требованием отставки областного правительства.
В России осужденные по так называемому "ростовскому делу" Ян Сидоров и Владислав Мордасов вышли из колонии. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на матерей молодых людей. Сидорова и Мордасова должны были освободить 4 ноября, но из-за того, что это праздничный день, дату освобождения перенесли на день раньше.
В 2019 году Сидоров и Мордасов получили по 6,5 и 6 лет 7 месяцев лишения свободы. Летом 2020 года Верховный суд РФ снизил им сроки наказания до четырех лет. В октябре того же года Сидорову отказали в УДО. Еще через несколько месяцев в аналогичном ходатайстве было отказано и Мордасову.
Дело против Сидорова и Мордасова было возбуждено в Ростове-на-Дону в 2017 году. 5 ноября того года они вышли к зданию правительства Ростовской области с плакатами "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". Своими действиями Сидоров и Мордасов хотели выразить солидарность с пострадавшими от гигантского пожара в центре Ростова в августе 2017 года. Суд признал молодых людей виновными в покушении на организацию массовых беспорядков (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 212 УК).
За три недели до выхода из колонии, Сидоров был вызван на дисциплинарную комиссию и отправлен на 7 суток в штрафной изолятор за невыход на зарядку. Сразу после ШИЗО его перевели в строгие условия отбывания наказания (СУОН).
По мнению правозащитников, администрация колонии не оформила данную процедуру законно. При выходе осужденного из штрафного изолятора существует возможность поместить его как "злостного нарушителя" под административный надзор.
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