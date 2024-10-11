Фейки об ураганах в США - средство предвыборной борьбы

В социальных сетях утверждают, что ураганы, обрушившиеся в октябре на Флориду, созданы для того, чтобы нанести ущерб поддерживающим республиканцев штатам и сорвать выборы в США. DW проверила некоторые из постов.

Ураган "Милтон" - второй мощный тропический шторм, обрушившийся на Флориду всего через две недели после урагана "Хелен", разрушившего населенные пункты в шести штатах США. Многие пользователи социальных сетей утверждают, что оба урагана были искусственно вызваны и специально нацелены на округа, поддерживающие республиканцев, в преддверии президентских выборов, запланированных в Соединенных Штатах на 5 ноября. DW проверила несколько самых скандальных утверждений.

Ураганы ходят парой

"Каковы шансы на то, что прямо перед выборами пройдут два урагана?" - спрашивает пользователь соцсети X. "Это даже близко не похоже на обычный шторм", - заявил он же в видео на платформе Rumble, намекая на то, что на появление урагана повлияло рассеивание облаков. "Да, они могутуправлять погодой", - заявила несколькими днями ранее конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин, ярая сторонница Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии. С тех пор ее твит просмотрели более 43 млн раз.

Фактчек DW:

Разрушения после урагана "Милтон" во Флориде, октябрь 2024 года Фото: JOHN FALCHETTO/AFP/Getty Images

"Нам и раньше не везло с ураганами, идущими один за другим, - сказал DW метеоролог Мэтью Каппуччи. В 2004 году на Флориду обрушились четыре урагана в течение шести недель. "У нас был ураган 4-й категории "Чарли", который обрушился на Форт-Майерс (Флорида) 13 августа того года, а за ним пришли "Жанна" и "Фрэнсис", - напомнил он.

Самолеты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США неоднократно облетают ураганы, чтобы собрать атмосферные данные. Еще в мае NOAA предупредило, что по его прогнозам активность ураганов в Атлантическом океане в 2024 году будет выше нормы.

Были ли избиратели-республиканцы мишенью урагана?

В социальных сетях разгоняется мнение, что традиционно прореспубликанские районы были выбраны в качестве мишени ураганов, чтобы избиратели не смогли проголосовать на предстоящих президентских выборах. "Лидеры Демпартии знают, что во Флориде и Северной Каролине явка избирателей в значительной степени зависит от республиканцев. Если дороги и дома будут разрушены, то республиканские избиратели не придут на участки. Проголосуют лишь те избиратели, кто отправит свои бюллетени по почте", - говорится в другом сообщении.

Кроме того, утверждается, что ураганы были специально направлены на то, чтобы навредить избирателям-республиканцам. "Они готовят еще один ураган-убийцу, который пройдет по тем же районам, что и "Хелен", 9 октября 2024 года, чтобы ухудшить положение республиканских избирателей", - утверждает пользователь X в своем твите.

Фактчек DW:

Направить ураган невозможно. "Скорость и путь урагана зависят от сложных океанических и атмосферных взаимодействий, включая наличие или отсутствие других погодных явлений", - пишет Национальная метеорологическая служба на своем сайте.

Предвыборные плакаты республиканцев, поваленные ураганом "Хелен" в штате Северная Каролина Фото: Sean Rayford/Getty Images

Вообще же эксперты скептически относятся к всевозможным теориям об использовании климатического оружия. Как считают специалисты, для осуществления воздействия на синоптические объекты размерами в сотни и тысячи километров, какими являются ураганы и атмосферные фронты, определяющие погоду в период времени от десятков часов до нескольких суток, необходимы колоссальные технологические ресурсы, а эффект от воздействия непредсказуем и не гарантирован в силу неточности прогноза последствий этого воздействия.

Пострадавшие от урагана получают только 750 долларов?

В посте в социальной сети X, опубликованном в аккаунте в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, указано, что пострадавшие от урагана "Хелен" получают помощь всего в 750 долларов, в то время как больше денег тратится на нелегальных мигрантов и поддержку Украину. Это пост просмотрели более 8 млн раз. Трамп 6 октября 2024 года также заявил на митинге в Джуно, штат Висконсин, что пострадавшие от урагана получают только "750 баксов".

Фактчек DW:

Типичный пример полуправды. Пострадавшие от урагана "Хелен" действительно могут подать заявку на получение 750 долларов, но это не единственная доступная им выплата. Сумма в 750 долларов является частью программы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) "Помощь в случае серьезных потребностей", которая призвана закрыть самые неотложные проблемы непосредственно сразу после удара стихии. Например, оплатить воду, продукты питания, детские смеси и медикаменты. Существуют и другие программы помощи FEMA. например, средства на временное жилье и ремонт дома.

Пост о 750 долларах, которые получают пострадавшие от урагана Фото: X

Нелегальные мигранты в США, как правило, имеют очень ограниченный доступ к государственным пособиям, финансируемым из федерального бюджета. Беженцы и лица, получившие убежище, получают помощь, но не несколько тысяч долларов в месяц, как утверждают сторонники республиканцев в соцсетях.

Утвержденная Конгрессом США помощь Украине с 2022 года составила около 175 млрд долларов. Внепартийный аналитический центр "Совет по международным отношениям" для сравнения напоминает о других расходах. Например, во время финансового кризиса 2008 года власти США выделили 700 млрд долларов на спасение банков, автопроизводителей и других секторов экономики.

Средства FEMA ушли мигрантам

Кроме того, утверждается, что у FEMA закончились средства, потому что вместо выполнения своих непосредственных функций агентство помогало мигрантам. В посте, просмотренном более двух миллионов раз, указывается, что FEMA потратило на эти цели 30 млрд долларов и теперь не может помочь гражданам США в пострадавших регионах.

Фактчек DW:

В заявлении агентства эти сведения категорически опровергаются. "Деньги Фонда помощи при стихийных бедствиях не были перенаправлены на другие мероприятия, не связанные со стихийными бедствиями", - подчеркнули в FEMA. Это подтвердил и пресс-секретарь Белого дома. "Фонд помощи при стихийных бедствиях специально создан Конгрессом для подготовки к стихийным бедствиям, реагирования на них, восстановления и смягчения их последствий. Он полностью отделен от других грантовых программ, которыми управляет FEMA", - заявил пресс-секретарь Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес.