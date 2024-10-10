Ураган "Милтон" унес жизни по меньшей мере 15 человек

Число жертв разрушительного урагана "Милтон", обрушившегося на Флориду, к полуночи по местному времени составляло 15 человек, но, вероятно, будет еще расти по мере поступления информации из пострадавших частей штата, сообщил в пятницу, 11 октября, губернатор Рон Десантис.

Поиски погибших и раненых продолжаются. При этом некоторые жители Флориды не спешат принимать помощь спасателей в связи с получившими распространение фейками, в частности, о том, что у пострадавших забирают из собственности их земельные участки. "Мы наблюдали, что люди ведут себя сдержанно и не решаются воспользоваться помощью, потому что они боятся", - посетовал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

По данным Рона Десантиса, к вечеру 10 октября из зоны бедствия были спасены 340 людей и 49 домашних животных.

На данный момент "Милтону" присвоен статус "посттропического циклона". В ночь на 10 октября, когда ураган обрушился на побережье Флориды, выйдя на сушу в округе Сарасота, Национальный центр наблюдения за ураганами присвоил ему категорию 3. Впоследствии, по ходу продвижения по территории штата, он ослаб до категории 1, сохранив, однако, статус урагана.

Ущерб от урагана "Милтон"

Разрушения, причиненные застрахованному имуществу жителей Флориды ураганом "Милтон", агентство Fitch Ratings оценивает в сумму от 30 до 50 млрд долларов США. Это самая крупная сумма ущерба после той, в которую был оценен ущерб от урагана "Иэн", прошедшего примерно по тому же маршруту в 2022 году (60 млрд долларов США), указывают эксперты.

Телеканал CNN обращает внимание на то, что в оценке Fitch Ratings не учтен ущерб незастрахованному имуществу, который также может оказаться огромным.

Что касается урагана "Хелен", обрушившегося на Флориду в сентябре, то ущерб от него незастрахованному имуществу, предположительно, оказался выше ущерба застрахованному имуществу, следует из публикации. Это связано с отсутствием страховки у жителей наиболее пострадавших тогда районов Флориды.

Сообщается, что за последние 48 часов в сторону Южной Флориды отправились как минимум семь крупных танкеров с десятками миллионов галлонов бензина и дизельного топлива. Это позволит восстановить запасы топлива на бензоколонках, истощившиеся в период пика спроса, вызванного ураганом "Милтон".