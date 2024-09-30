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Ураган "Хелен": в США не исключают гибель до 600 человек

Александра Иванова
30 сентября 2024 г.

По данным советницы министерства по внутренней безопасности США Лиз Шервуд-Рэндал, на данный момент известий нет от 600 человек, находившихся в зоне бедствия.

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Последствия урагана "Хелен" во Флориде, 28 сентября 2024 года
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, 28 сентября 2024 годаФото: Nicholas Strasburg/UsCoast/ZUMA Press Wire/IMAGO

Ураган "Хелен" на юго-востоке США мог унести жизни до 600 человек, полагают в Вашингтоне. "По имеющимся у нас данным, ураган мог унести до 600 человеческих жизней", - заявила советница министерства внутренней безопасности США Лиз  Шервуд-Рэндал в понедельник, 30 сентября, пояснив, что к данному моменту именно столько людей, находившихся в районах бедствия, не дали о себе знать. Чиновница указала, что окончательного подтверждения такого числа жертв пока нет.

По данным агентства Reuters, в штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, а также Теннесси и Вирджиния, наиболее пострадавших от стихийного бедствия, из-за урагана "Хелен" погибли в общей сложности более ста человек. Ожидается, что число жертв может увеличиться, отмечает агентство.

По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, к 30 сентября более 2 млн жителей Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины, Вирджинии оставались без электричества.

Масштабные разрушения от урагана "Хелен"

Ураган "Хелен" сформировался в Мексиканском заливе и достиг Флориды вечером 26 сентября, скорость ветра на тот момент составляла 225 км/ч. Власти присвоили ему четвертую категорию по шкале Саффира - Симпсона ("чрезвычайно опасный"). Утром 27 сентября (по местному времени) ураган вышел на сушу в малонаселенном флоридском районе Биг-Бенд. 

По мере продвижения на север сила урагана слабела, тем не менее он привел к масштабным разрушениям, а также вызвал на юго-востоке США "катастрофические, исторические наводнения", заявил американский Национальный центр ураганов (NHC). По оценкам экспертов,  учитывая, что ураган преодолел расстояние в 500 км, его масштабы являются необычайно значительными.

По данным метеорологов, ситуация несколько стабилизируется лишь к 1 октября. Оценки нанесенного ущерба варьируются от 15 млрд до более 100 млрд долларов. Точные масштабы потерь станут очевидными в ближайшие дни, заявили страховщики. 

Президент США Джо Байден в ночь на 1 октября заявил, что причиной возникновения урагана "Хелен" "абсолютно точно" является изменение климата.

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