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Число жертв урагана "Хелен" в США превысило 90 человек

Ольга Лебедева
30 сентября 2024 г.

В США оценивают масштабы катастрофы, вызванной разрушительным ураганом "Хелен", который привел к сильным наводнениям и оползням в Северной Каролине, Флориде и еще нескольких штатах на юго-востоке страны.

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Разрушения во Флориде
Разрушения в результате урагана во ФлоридеФото: Marco Bello/REUTERS

Число погибших в результате разрушительного урагана "Хелен" на юго-востоке США превысило 90 человек. Только в округе Банкомб штата Северная Каролина зарегистрировано 30 жертв стихийного бедствия. В общей сложности ураган унес жизни не менее 93 человек, сообщает в понедельник, 30 сентября, AFP со ссылкой на собственные подсчеты на основе сообщений местных чиновников и СМИ в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии.

В результате шторма и вызванных им катастрофических наводнений без электроснабжения остались около 2,7 миллиона домохозяйств в нескольких штатах, повреждены или полностью разрушены жилые дома, коммерческие здания и дороги, а также системы водоснабжения и коммуникаций. Тысячи людей были размещены во временных убежищах. Власти работают над восстановлением энергоснабжения, но работы могут занять еще несколько дней, заявил представитель министерства энергетики.

Масштабные наводнения и оползни

Никто не мог быть готов быть готов к столь масштабным наводнениям и оползням, заявила руководитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Fema Динн Крисвелл в эфире CBS. По ее словам, особенно серьезный ущерб был нанесен в штате Северная Каролина. Мобилизованы дополнительные поисково-спасательные отряды, добавила она.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер указал, что в некоторых районах спасатели вынуждены доставлять гуманитарные грузы воздушным путем из-за затопленных или разрушенных дорог. Из-за риска разрушения дамб остается в силе предупреждение об угрозе внезапных наводнений в некоторых районах на западе этого штата. По данным министерства транспорта, в Северной Каролине и Теннесси перекрыты четыре основные автомагистрали.

Байден и Трамп посетят районы катастрофы

Президент США Джо Байден, а также кандидат в президенты Дональд Трамп заявили о намерении посетить районы стихийных бедствий, некоторые из которых находятся в ключевых штатах, результаты голосования в которых будут иметь решающее значение для исхода президентских выборов в начале ноября. Кроме того, 30 сентября Байден проинформирует о мерах властей по оказанию помощи пострадавшим штатам. Кандидат демократов на предстоящих выборах Камала Харрис на предвыборном митинге 29 сентября в Лас-Вегасе также пообещала помощь разрушенным регионам.

Ураган "Хелен" поздним вечером 26 сентября достиг побережья Флориды, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала 225 км/ч, власти присвоили ему четвертую категорию ("чрезвычайно опасный"). По мере продвижения сила урагана слабела, тем не менее, он привел к масштабным разрушениям, а также вызвал на юго-востоке США "катастрофические, исторические наводнения", заявил американский Национальный центр ураганов (NHC).

По данным метеорологов, ситуация несколько стабилизируется лишь к 1 октября. Оценки нанесенного ущерба варьируются от 15 млрд до более 100 млрд долларов. Точные масштабы потерь станут очевидными в ближайшие дни, заявили страховщики.

 

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