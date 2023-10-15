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Евросовет поддержал право Израиля на самооборону

Даниил Сотников
15 октября 2023 г.

Израиль имеет право на самооборону в соответствии с гуманитарным и международным правом, но необходима защита и всех мирных жителей, заявили в Евросовете.

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Флаги Евросоюза
Фото: YVES HERMAN/REUTERS

Европейский совет осудил атаки радикального исламистского движения ХАМАС и поддержал право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом, говорится в заявлении Евросовета, опубликованном в воскресенье, 15 октября.

Заявление "определяет общую позицию ЕС по развивающейся ситуации на Ближнем Востоке", подчеркнули в Брюсселе.

"Европейский Союз самым решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки по всему Израилю и глубоко сожалеет о гибели людей. Террору нет оправдания", - заявили в ЕС.

"Мы особо подчеркиваем право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких жестоких и неизбирательных нападений", - отметили в Евросовете. Авторы заявления указали на необходимость обеспечивать "защиту всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом".

Евросовет призвал ХАМАС освободить заложников

В Евросоюзе в очередной раз призвали движение ХАМАС, признанное террористической организацией в ЕС, Израиле и США, освободить всех заложников без предварительных условий. "Мы подтверждаем важность предоставления срочной гуманитарной помощи и готовы продолжать оказывать поддержку наиболее нуждающимся гражданским лицам в Газе в координации с партнерами, гарантируя, что такая помощь не будет использована террористическими организациями", - заявили в Евросовете. 

"Мы по-прежнему привержены прочному и устойчивому миру, основанному на решении о создании двух государств посредством активизации усилий в рамках ближневосточного мирного процесса. Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также с региональными и международными партнерами, которые могли бы сыграть положительную роль в предотвращении дальнейшей эскалации", - заключили в Брюсселе.

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