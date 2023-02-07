Евросоюз снял санкции с бывшего "губернатора" Севастополя

Суд ЕС осенью 2022 года постановил исключить Дмитрия Овсянникова из санкционного списка, в который российского чиновника включили в 2017 году.

Европейский Союз исключил из санкционного списка бывшего "губернатора" аннексированного Россией Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС во вторник, 7 февраля.

Санкционный список был скорректирован по решению суда ЕС, который в октябре 2022 года удовлетворил апелляционную жалобу Овсянникова, просившего вывести его из-под санкций. Такое решение суд мотивировал тем, что Овсянников "прекратил выполнение различных функций, которые оправдывали первоначальное включение его персоны в санкционный список".

Овсянников подал иск в Европейский суд в ноябре 2020 года. В иске указывалось, что российский чиновник "терпит экономический ущерб в результате санкций, которые не позволяют ему осуществлять любую экономическую или предпринимательскую деятельность" в ЕС, в частности вести бизнес на Кипре.

Санкции против Овсянникова были введены в 2017 году

Евросоюз включил Овсянникова в санкционный список в 2017 году в связи с действиями, "угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В обосновании введения ограничений упоминалось, в частности, что в сентябре того года чиновника избрали "губернатором" Севастополя на выборах, организованных Россией в аннексированном регионе.

В июле 2019 года Овсянников попросил президента РФ Владимира Путина уволить его с этой должности "по собственному желанию". После этого чиновник занял пост заместителя министра промышленности и торговли России, однако из-за административного протокола о мелком хулиганстве, который на Овсянникова составили в апреле 2020 года, его исключили из "Единой России", а через две недели уволили из ведомства.

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