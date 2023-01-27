ЕС назвал 26 января черным днем для гражданского общества РФ

Властям РФ недостаточно распространия фейков о войне против Украины, они "хотят помешать независимым СМИ предоставлять аудитории доступ к информации о войне", заявил глава дипломатии ЕС Боррель.

Европейский Союз решительно осудил решение российских властей признать издание "Медуза" "нежелательной организацией". "Это еще одна серьезная политически мотивированная атака на свободу СМИ в России. Она показывает, что российским властям недостаточно распространять сфабрикованную информацию о войне против Украины, они также хотят помешать независимым СМИ предоставлять российской аудитории какой-либо доступ к фактической информации о войне", - заявил в пятницу, 27 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Вместе с выселением Сахаровского центра это "знаменует черный день для российского гражданского общества и новую низшую точку кремлевского разгрома прав и свобод граждан России", сказано в заявлении. В Брюсселе отмечают, что агрессия против Украины сопровождается продолжающимся и усиливающимся угнетением населения РФ. Евросоюз призвал Москву отменить законы о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах", которые жестко ограничивают свободу ассоциаций и мнений, и привести российское законодательство в соответствие с международными обязательствами РФ.

Кроме того, Брюссель выразил поддержку независимым СМИ, гражданскому обществу и правозащитникам России, которые продолжают защищать права человека, выступать против авторитаризма и войны, несмотря на усиление репрессий в стране.

Выселение Сахаровского центра и новый статус "Медузы"

26 января Генеральная прокуратура России объявила издание "Медуза" "нежелательной организацией". В заявлении ведомства говорится, что деятельность СМИ "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

В тот же день стало известно, что московский Департамент городского имущества сообщил Сахаровскому центру о прекращении договоров аренды на все занимаемые помещения - основное здание центра, выставочный зал, а также квартиру в доме на Земляном валу, где жил академик Андрей Сахаров.

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова (с 2012 года - Сахаровский центр) был учрежден в 1996 году с целью сохранения наследия нобелевского лауреата, правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова.

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