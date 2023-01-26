Сахаровский центр выселят из всех помещений в Москве

Московский департамент городского имущества известил правозащитную организацию о прекращении договоров аренды. Решение о выселении Сахаровского центра принято на основании поправок к закону об "иноагентах".

Московский Департамент городского имущества известил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на все занимаемые помещения - основное здание центра, выставочный зал, а также квартиру в доме на Земляном валу, где жил академик Андрей Сахаров. В пресс-релизе , выложенном на сайте Сахаровского центра в четверг, 26 января, сообщается, что извещение о выселении было получено еще 24 января.

По сообщению правозащитной организации, решение Москомимущества принято на основании поправок к закону об "иностранных агентах", вступивших в силу 1 декабря. Согласно поправкам, "иноагенты" не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения центра находились в безвозмездной аренде от города с 1990-х годов.

Как отмечается в пресс-релизе Сахаровского центра, "данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики - уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы". "Сегодня история центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Можно быть свободным человеком в несвободной стране. Свободным музеем и общественным центром, увы, нет", - говорится в документе.

История Сахаровского центра

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова (с 2012 года - Сахаровский центр) был учрежден в 1996 году с целью сохранения наследия правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова.

В декабре 2014 года Минюст РФ включил Сахаровский центр в реестр "НКО-иноагентов". В ведомстве тогда утверждали, что факт соответствия признакам "НКО-иноагента" был установлен в ходе двух проверок. В самом центре заявляли, что плановая проверка Минюста никаких нарушений не выявила.

В январе Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" американскую неправительственную организацию Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation).

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