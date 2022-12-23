В России Сахаровский центр оштрафован на 5 млн рублей

Правозащитную организацию признали виновной в несоблюдении законодательства об "иноагентах". Сахаровский центр опубликовал десять видеороликов без маркировки о статусе "иноагента".

Суд в Москве оштрафовал Сахаровский центр за публикацию десяти видеороликов без маркировки о статусе "иноагента", сообщил Telegram-канал SOTA Vision в пятницу, 23 декабря. Правозащитная организация оштрафована по 500 тысяч рублей за каждый видеоматериал.

Это максимальное наказание по статье об "иноагентах". Видео были выложены на YouTube-канале "О стране и мире", принадлежащем Сахаровскому центру. В настоящее время они удалены.

Представителя организации при вынесении судебного решения не было. Суд отказался переносить заседание. Сахаровский центр должен выплатить штраф в течение 60 дней.

Сахаровский центр был открыт в Москве в 1996 году для сохранения наследия академика Андрея Сахарова - известного советского физика, одного из создателей водородной бомбы, диссидента и правозащитника. За свою историю центр неоднократно сталкивался с противодействием властей, а в декабре 2014 года он был внесен в реестр "иностранных агентов".

По словам юриста Павла Чикова, в нынешнем году в Москве было ликвидировано пять правозащитных организаций. В настоящее время Минюст РФ требует закрыть еще одну - Московскую Хельсинкскую группу.

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