Максим Кац оштрафован за отсутствие маркировки “иноагента”

Хорошевский суд Москвы признал блогера Максима Каца виновным в отказе от использования маркировки физического лица-иностранного агента в своих постах и видео. Об этом в понедельник, 5 декабря, в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По данным Чикова, Кац стал первым в России оштрафованным физлицом-иноагентом - на него наложен административный штраф размеров в 15 тысяч рублей.

В качестве доказательства неисполнения Кацем законодательства об иноагентах суд привел ряд ссылок на его записи в его Telegram-канале, опубликованные в октябре 2022 года, а также ссылки на видеоролики на сервисе YouTube. Павел Чиков опубликовал соответствующие сканы постановления суда в своем Telegram-канале.

Максим Кац был объявлен в России иностранным агентом 22 июля 2022 года - вместе с политиком Ильей Яшиным. Министерство юстиции России 1 декабря опубликовало единый реестр физических лиц и организаций, объявленных в стране "иностранными агентами". С того же числа в России было ужесточено законодательство об "иностранных агентах" - в частности, был расширен перечень оснований для объявления иноагентом.

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