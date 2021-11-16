 Европейский суд признал недопустимым венгерский закон о наказании за помощь беженцам | Новости из Германии о Европе | DW | 16.11.2021

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Европа

Европейский суд признал недопустимым венгерский закон о наказании за помощь беженцам

В Люксембурге сочли недопустимыми наказания сотрудникам НПО, помогающих иностранцам подавать прошения об убежище в Венгрии.

Противники антииммиграционного законодательства в Венгрии срывают плакат кампании Стоп Сорос

Противники антииммиграционного законодательства в Венгрии срывают плакат кампании "Стоп Сорос"

Европейский суд (EuGH) вынес решение по иску Еврокомиссии против Венгрии, законодательство которой в отдельных случаях предусматривает тюремные сроки за помощь беженцам. Криминализация помощи беженцам неприемлемым образом ограничивает закрепленные в законодательстве ЕС права соискателей убежища и тех, кто им помогает, заявил суд в Люксембурге во вторник, 16 ноября.

Разбирательство касалось нескольких законодательных норм, принятых Будапештом в 2018 году. Одна из них признает недопустимыми ходатайства об убежище от соискателей, въехавших в Венгрию из страны, в которой им не грозит преследование. Европейский суд указал, что это положение не соответствует критериям ЕС о признании заявок на предоставление убежища недопустимыми.

Кроме того, Венгрия угрожает лишением свободы сотрудникам организаций, помогающих иностранцам подавать прошения об убежище. Такое наказание предусмотрено венгерским законодательством в том случае, если обвиняемым было известно, что ходатайство, которое они помогали составлять, не имело шансов на успех.

Еврокомиссия подала иск в связи с пакетом законов "Стоп Сорос"

В июле 2019 года Еврокомиссия обратилась в Европейский суд с иском против правительства Венгрии в связи с пакетом законов под общим названием "Стоп Сорос", который, в частности, ввел уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в подаче ходатайств об убежище и в получении статуса для пребывания в стране. По мнению Брюсселя, Венгрия нарушает нормы предоставления убежища и условий приема беженцев.

Венгерский парламент принял антимиграционныйпакет законов под общим названием "Стоп Сорос" в июне 2018 года. Они являются частью кампании против неправительственных организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджом Соросом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет финансиста в желании "затопить" Европу беженцами и тем самым лишить ее "христианской и национальной идентичности".

Еврокомиссия дважды - в июле 2018-го и в январе 2019 года - обращалась к Будапешту из-за "Стоп Сорос". Иск против Венгрии в Европейский суд является следующим шагом в процедуре проверки нарушения условий европейского договора. Еврокомиссия прибегает к нему, если подозревает, что какая-либо из стран ЕС нарушает законодательство Евросоюза. Если суд придет к такому же выводу, он может ввести финансовые санкции против Венгрии.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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