Европейские лидеры поздравили Санду с победой на выборах

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующего президента Молдовы Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов. "Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах", - написала глава ЕК в соцсети X. "Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа", - добавила фон дер Ляйен.

С переизбранием Санду поздравил и президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что демократия "одержала верх над всеми вмешательствами и маневрами". Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что победа проевропейского президента - "ясное доказательство воли народа Молдовы защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС".

Глава правительства Польши Дональд Туск также прокомментировал результаты выборов в Молдове. По словам Туска, действующий президент смогла одержать победу против "фаворита Москвы", несмотря на "агрессивное и масштабное вмешательство России в президентские выборы". Польский премьер выразил надежду, что эта тенденция сохранится и в других странах "в ближайшие дни и месяцы".

Санду побеждает Стояногло с отрывом в 10%

Во втором туре президентских выборов Майя Санду одержала победу над экс-генпрокурором Молдовы Александром Стояногло, представляющим оппозиционную пророссийскую Партию социалистов с отрывом в более чем 10% голосов. За Санду проголосовали свыше 55 процентов избирателей, за Стояногло - 44,8 процента.

Россию обвинили в "массовом вмешательстве" в выборы

Советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру в день второго тура обвинил Россию в "массовом вмешательстве" в процесс голосования. Эта попытка способна исказить результат, указал Секриеру. Так, официальный Кишинев рассматривает ложные тревоги о бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии "как часть продолжающегося российского вмешательства", подчеркнул молдавский чиновник.

Молдавские власти также расследуют возможную организованную перевозку избирателей на участки в Азербайджан, Беларусь и Турцию самолетами из Москвы с целью участия в голосовании в выборах президента Молдовы.