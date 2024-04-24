Европарламент запретил наличные платежи свыше 10 тысяч евро

Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам и операциями с криптовалютой.

В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро. В среду, 24 апреля, евродепутаты поддержали введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах.

Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Под действие новой нормы подпадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская "Бавария" или дортмундская "Боруссия". В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому он считается возможным путем отмывания денег в Европе.

Ведомство ЕС по борьбе с отмыванием денег разместится во Франкфурте-на-Майне

Помимо этого, властям вменяется в обязанность тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, будут подлежать регистрации на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, имеют целью лишить российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.

Новая норма должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority, AMLA), штаб-квартира которого будет размещаться во Франкфурте-на-Майне.