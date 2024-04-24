  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Европарламент запретил наличные платежи свыше 10 тысяч евро

Евгений Жуков
25 апреля 2024 г.

Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам и операциями с криптовалютой.

https://p.dw.com/p/4f9li
Купюры евро
В ЕС будет невозможно расплатиться наличными на сумму более 10 000 евроФото: Burkhard Schubert/Future Image/IMAGO

В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро. В среду, 24 апреля, евродепутаты поддержали введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах.

Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Под действие новой нормы подпадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская "Бавария" или дортмундская "Боруссия". В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому он считается возможным путем отмывания денег в Европе.

Ведомство ЕС по борьбе с отмыванием денег разместится во Франкфурте-на-Майне

Помимо этого, властям вменяется в обязанность тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, будут подлежать регистрации на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, имеют целью лишить российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.

Новая норма должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority, AMLA), штаб-квартира которого будет размещаться во Франкфурте-на-Майне.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Площадь в центре Риги

Как работала схема по отмыванию денег из России

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Политика21 марта 2017 г.7 фото
external

Россия и FATF: каков риск попасть в "серый и черный списки" и чем это грозит (30.06.2023)

Россия и FATF: каков риск попасть в "серый и черный списки" и чем это грозит (30.06.2023)

Украина настаивает на включении России в "черный список" FATF, который означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пока организация не стала этого делать. Внесение в штрафные списки сильно бы ударило по финансовой системе РФ.
Экономика и бизнес30 июня 2023 г.03:23 мин.
Алишер Усманов

Кейс Усманова: могут ли адвокаты избавить его от санкций ЕС?

Кейс Усманова: могут ли адвокаты избавить его от санкций ЕС?

Алишер Усманов, один из богатейших бизнесменов России, добивается снятия с него санкций ЕС и закрытия заведенных на него дел в Германии. DW - с подробностями и оценками одного из его адвокатов.
Правовые основы государства16 февраля 2024 г.
Показать еще