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США наложили санкции на россиянку за помощь олигархам из РФ

Александра Иванова
4 ноября 2023 г.

По данным властей США, россиянка Екатерина Жданова помогала находящимся под санкциями элитам РФ отмывать деньги с использованием виртуальной валюты.

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Здание Минфина США в Вашингтоне
Здание Минфина США в ВашингтонеФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

США накладывают санкции на гражданку России Екатерину Жданову в связи с ролью, которую она сыграла в отмывании сотен миллионов долларов с использованием виртуальной валюты, действуя в интересах находящихся под санкциями российских элит. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер вечером в пятницу, 3 ноября.

По данным американских властей, Жданова "оказывала ряд виртуальных, денежных, налоговых резидентских и иных услуг российским клиентам, стремящимся отмыть средства или скрыть источники своего богатства". Помимо прочего, она помогала группе лиц, связанных с разработчиками программ-вымогателей, которые представляли киберугрозу для медицинских учреждений в США, говорится в пресс-релизе Госдепа.

Помощь российским олигархам в отмывании денег

Между тем Минфин США уточняет на своем сайте, что в марте 2022 года, после введения Офисом контроля за иностранными активами в министерстве санкций в отношении российской финансовой системы в связи с началом РФ войны в Украине, Жданова помогла одному российскому клиенту скрыть источник своего состояния. Посредством открытия обманным путем инвестиционного счета и сделок с недвижимостью тогда было переведено 2,3 млн долларов в Западную Европу, говорится в сообщении. 

В другом случае неназванный российский олигарх обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в Объединенные Арабские Эмираты состояние на сумму более 100 млн долларов, указывает Минфин США. Жданова оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей, предполагают власти США.

"Шаг, предпринятый нами сегодня, показывает последствия поддержки коррумпированных доверенных лиц Кремля, подчеркивает усилия США по борьбе со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания незаконных средств и выводят на чистую воду нарушителя, занимавшегося отмыванием денег, - заявил Мэттью Миллер. - Этот шаг также соответствуют обязательствам G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытию лазеек, позволяющих Российской Федерации, ее элитам, посредникам и олигархам использовать виртуальную валюту для нейтрализации воздействия международных санкций".

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