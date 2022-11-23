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В зале заседаний Европарламента в Страсбурге
В зале заседаний Европейского парламента в СтрасбургеФото: Philipp von Ditfurth/dpa
КонфликтыЕвропа

Европарламент объявил РФ государством-спонсором терроризма

Ксения Польская
1 ч. назад

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, признающую Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.

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Парламент Европейского Союза в среду, 23 ноября, в Страсбурге принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины. Поддержали резолюцию 494 депутата, 58 проголосовали против, 44 воздержались.

Объявив Россию государством-спонсором терроризмаи государством, применяющим средства терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом, указано на сайте Европарламента. 

"Преднамеренные атаки и зверства, совершенные Российской Федерацией в отношении гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к террористическим актам против населения Украины и представляют собой военные преступления", - сказано в резолюции Европарламента.

В Евросоюзе нет правовой основы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма. На это указала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пленарном заседании Европарламента 18 октября 2022 года. В связи с этим Европарламент в своей резолюции призывает ЕС и входящие в него страны разработать правовую основу для обозначения государств-спонсоров терроризма и государств, прибегающих к терроризму.

Такое определение будет чревато для конкретной страны жесткими санкциями и ограничениями в отношениях с ЕС. После этого Совету ЕС следует рассмотреть вопрос о включении Российской Федерации в такой список государств-спонсоров терроризма ЕС, полагает Европарламент.

Парламентарии призывают изолировать РФ

Европейский парламент призывает ЕС и входящие в него страны принять меры по "всеобъемлющей международной изоляции РФ", в том числе в отношении членства России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Это также подразумевает отказ от проведения официальных мероприятий на территории РФ, дальнейшее сокращение дипломатических отношений с Россией и сведение контактов с ее официальными представителями "к абсолютно необходимому минимуму".

Евродепутаты призывают страны-члены ЕС закрыть и запретить связанные с правительством с Россией учреждения, такие как российские центры науки и культуры и организации и ассоциации русской диаспоры, "которые действуют под эгидой и под руководством российских дипмиссий и продвигают российскую госпропаганду в мире".

Европарламент призывает Совет ЕС включить в список террористов Евросоюза ЧВК Вагнера и 141-й специальный моторизованный полк "кадыровцев", а также другие финансируемые Россией вооруженные группы и отряды ополчения,  например действующие на оккупированных территориях Украины.

Девятый пакет санкций и конфискация активов РФ

Учитывая "эскалацию террористических актов Российской Федерации против населения Украины", Европарламент призывает Совет ЕС быстро закончить работу над девятым пакетом санкций. Еврокомиссию и государства-члены ЕС евродепутаты просят рассмотреть санкции в отношении стран стран, пытающихся помочь России обойти штрафные меры. 

Также Еврокомиссию и страны, входящие в ЕС, призывают создать международный механизм компенсации, включая международный реестр ущерба при активном сотрудничестве с властями Украины. Европарламент настаивает на создании правовой основы, которая позволит конфисковать российские активы, замороженные ЕС,и использовать их для устранения последствий российской агрессии против Украины, включая восстановление Украины и компенсацию жертвам российской агрессии. 

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