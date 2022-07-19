Европа без российского газа: "Газпром" исполняет мечты Кремля?

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"Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до 20 процентов от его пропускной мощности. Концерн объясняет это ремонтом турбины, отвечающей за прокачку. Может, у Москвы новые цели?
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Немецкий производитель нефти и газа Wintershall Dea заявил о разрушении имиджа "Газпрома" как надежного поставщика, однако отметил, что не планирует выходить из совместных предприятий в России.
Чрезвычайный план по сокращению потребления газа, согласованный государствами Евросоюза, был утвержден на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.