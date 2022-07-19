 Европа без российского газа: ″Газпром″ исполняет мечты Кремля? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Европа без российского газа: "Газпром" исполняет мечты Кремля?

"Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до 20 процентов от его пропускной мощности. Концерн объясняет это ремонтом турбины, отвечающей за прокачку. Может, у Москвы новые цели?

Карикатура - глава Газпрома Алексей Миллер стоит на фоне слогана газового концерна Газпром - мечты сбываются и говорит: А турбины отключаются.

Смотрите также:

  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Норвегия качает по максимуму

    Важнейший после "Газпрома" поставщик трубопроводного газа в ЕС - норвежская госкомпания Equinor. В 2022 году она до максимума загрузила свои мощности и даже сократила сроки профилактических работ. На снимке: крупнейшая в мире газовая платформа Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • 11 апреля 2022 года, подписание газового соглашения между Италией и Алжиром

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Алжир увеличивает поставки в Италию

    Подводные трубопроводы в Испанию и Италию обеспечили Алжиру третье место среди экспортеров газа в ЕС. В апреле правительственная делегация из Рима договорилась с президентом Алжира о значительном увеличении поставок. После переговоров в том же месяце с Анголой и Республикой Конго об импорте СПГ Италия заявила, что зависимость от российского газа закончится примерно через 18 месяцев.

  • СПГ-танкер с надписью LNG в океане

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Сжиженный газ идет со всего мира

    Благодаря технологии сжижения газа и океанским танкерам на мировой газовый рынок выходят все новые страны. Сегодня СПГ (LNG) производят практически на всех континентах. До 2022 года его главными покупателями были Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Азии, но резкий скачок цен повысил привлекательность европейского рынка. В ЕС сейчас 26 терминалов по приему СПГ, больше всего - в Испании.

  • 5 мая 2022 года, начало строительства причала для плавучего СПГ-терминала в Вильгельмсхафене

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    В ФРГ будет 4 плавучих СПГ-терминала

    Компания Uniper начала 5 мая строить в Вильгельмсхафене причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала. Когда Россия 24 февраля напала на Украину, Германия была единственной крупной страной ЕС без собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ. Но уже в апреле правительство забронировало четыре регазификационных судна. Два могут войти в строй в конце 2022 года, два других - к маю 2023-го.

  • Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ведет переговоры в Катаре

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Энергетическое партнерство с Катаром

    Одним из трех крупнейших экспортеров СПГ после Австралии и США является Катар. Однако в ближайшие годы этот эмират может вновь выйти в мировые лидеры, поскольку инвестирует сейчас в дальнейшую разработку гигантского месторождения Северный / Южный Парс в Персидском заливе. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился в Дохе о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром.

  • Рабочий проверяет датчики в немецком ПХГ Rehden

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Берлин взялся за пустое ПХГ Rehden

    Крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden с лета 2021 года было фактически пустым. До апреля 2022-го оно принадлежало "Газпрому", но российский госконцерн попытался в нарушение закона продать свою дочернюю компанию Gazprom Germania без разрешения правительства ФРГ, после чего оно до 30 сентября взяло под свой контроль все ее активы - и наконец занялось заполнением этого ПХГ.

  • 3 мая 2022 года, торжественный старт строительства СПГ-терминала в греческом порту Александруполисе

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Балканы ждут СПГ-терминал в Греции

    Лидеры Греции, Болгарии, Сербии и Северной Македонии вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дали 3 мая в северогреческом порту Александруполисе старт сооружению плавучего СПГ-терминала. Он будет с конца 2023 года ежегодно поставлять около 6 млрд кубометров газа во все эти страны. По планам оператора проекта Gastrade, вторая регазификационная установка сможет снабжать и Молдову с Украиной.

  • Труба, символизирующая проект интерконнектора ICGB

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Труба для независимости Болгарии

    Чтобы Болгария и другие балканские страны могли получать топливо из Александруполиса и из уже действующего газопровода TAP, по которому в ЕС идет азербайджанский газ, нужен интерконнектор - соединение с газотранспортной системой Греции. Проект ICGB мощностью до 5 млрд куб. м затягивается на 2 года, однако летом Болгария, которой Россия отключила газ, наконец-то сможет воспользоваться этой трубой.

  • Судно-трубоукладчик при прокладке на Балтике польского газопровода Baltic Pipe

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Польша переключится на Baltic Pipe

    Россия в конце апреля отключила газ и Польше, но Варшава и так не собиралась продлевать истекающий в декабре 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". С осени те же самые 10 млрд куб. м в год будут поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Самая сложная часть этого проекта с участием ЕС - прокладка труб по дну Северного и Балтийского морей - завершилась в конце 2021 года.

  • 5 мая 2022 года, торжественная церемония открытия польско-литовского интерконнектора GIPL

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Газовая взаимопомощь на Балтике

    Президенты Польши, Литвы и Латвии вместе с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон 5 мая ввели в строй 500-километровый интерконнектор GIPL мощностью 2 млрд куб. м, соединивший польскую газотранспортную систему, подключенную к немецкой, с литовской. А она связана с латвийской, эстонской и финской. Это обеспечит оперативную переброску нужных объемов газа между странами на северо-востоке ЕС.

  • Реджеп Тайип Эрдоган машет рукой буровому судну Fatih

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Турция хочет добывать собственный газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Вид сверху приемного терминала газопровода Северный поток-2

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    "Северный поток-2" канул в Лету

    Тихо и безлюдно на приемном терминале российского газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине. После нападения России на Украину этот проект, вокруг которого было столько шума, превратился в инвестиционную руину на дне Балтики. Его немецкие финансисты, компании Wintershall Dea и Uniper, списали примерно по 1 млрд евро и возвращаться к нему не намерены. Uniper строит теперь СПГ-терминал.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 31:11

Немцы лишат Путина денег на войну, но спасет ли СПГ от замерзания? DW Новости

Контекст

"Газпром" сократит поставки газа по "Северному потоку" с 27 июля

"Газпром" сообщил об остановке еще одной турбины Siemens на компрессионной станции "Портовая", отвечающей за прокачку по газопроводу "Северный поток". Производительность узла с 27 июля упадет до 33 млн куб. м.  

Wintershall Dea разуверился в "Газпроме", но не выйдет из текущих проектов в РФ

Немецкий производитель нефти и газа Wintershall Dea заявил о разрушении имиджа "Газпрома" как надежного поставщика, однако отметил, что не планирует выходить из совместных предприятий в России.  

Страны ЕС договорились о чрезвычайном плане по экономии газа

Чрезвычайный план по сокращению потребления газа, согласованный государствами Евросоюза, был утвержден на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.  

Экономия газа: чему другие страны ЕС могут научиться у Нидерландов

"Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку". Однако многие страны ЕС продолжают искать пути сокращения их зависимости от голубого топлива. Какие меры уже оправдали себя?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Поставки российского газа в ФРГ под вопросом, химическая промышленность Германии пытается адаптироваться  

Путин пустил газ, но мало: сколько топлива на самом деле получает Германия через "Северный поток". DW Новости  

Также по теме

Karikatur Nordstream 1

Поставки российского газа в ЕС: форс-мажор у "Газпрома" - и у Европы? 19.07.2022

В ЕС гадают, пойдет ли газ по "Северному потоку" по окончании ремонтных работ. После заявления "Газпрома" о форс-мажоре при поставках "голубого топлива" в Европу сомнений в этом все больше.

ARCHIV - 16.08.2019, Niedersachsen, Emlichheim: Tiefpumpen zür Erdölförderung stehen auf dem Gelände der Wintershall Dea. (Zur dpa-Berichterstattung zur Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien.) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Wintershall Dea разуверился в "Газпроме", но не выйдет из текущих проектов в РФ 26.07.2022

Немецкий производитель нефти и газа Wintershall Dea заявил о разрушении имиджа "Газпрома" как надежного поставщика, однако отметил, что не планирует выходить из совместных предприятий в России.

LUBMIN, GERMANY - JULY 11: The receiving station for the Nord Stream 1 natural gas pipeline stands on July 11, 2022 near Lubmin, Germany. The pipeline, which transports natural gas from Russia to Germany, is undergoing maintenance for ten days as of today, meaning that gas deliveries have halted. German authorities are unsure whether gas flows will resume after July 21, when the maintenance work is scheduled to end, given current tensions between Germany and Russia over Russia's ongoing war in Ukraine. Germany is seeking to ween itself off Russian gas and oil imports, though it will remain dependent for the near future. Concerns have grown whether Germany will face natural gas shortages this coming winter. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Берлин требует возобновления поставок "Газпромом" в полном объеме 20.07.2022

21 июля на газопроводе "Северный поток" завершается профилактический ремонт. Вопрос, насколько "Газпром" увеличит поставки в Европу, остается открытым.

Реклама